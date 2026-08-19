Με μια απρόσμενη, ευχάριστη και διαφορετική παρουσία βρέθηκαν αντιμέτωποι χθες (18/08) το πρωί οι λουόμενοι στην παραλία Τσουκαϊτη στη βόρεια Εύβοια.

Ένας κύκνος άρχισε να πλησιάζει την παραλία όπου απολάμβαναν το μπάνιο τους μεγάλοι και μικροί που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Μέχρι το πανέμορφο πουλί με την εντυπωσιακή εμφάνιση να πλησιάσει την παραλία, όλοι πίστευαν ότι θα φοβόταν και δεν θα έβγαινε μέχρι έξω. Όπως μαρτυρά όμως και το βίντεο που μας έστειλε αναγνώστης του zougla.gr, ο κύκνος δεν πτοήθηκε καθόλου.

Βγήκε μέχρι πολύ ρηχά και μάλιστα κάποιοι από τους λουόμενους του έδωσαν λίγο ψωμί.

Χωρίς να τους… προσβάλει, ο κύκνος άρπαξε κάθε κομματάκι χωρίς μάλιστα να δείξει δισταγμό. Έδειχνε απόλυτα ήρεμος και οι λουόμενοι, κυρίως οι μικρότεροι σε ηλικία που είχαν ενθουσιαστεί, ήθελαν να τον πλησιάσουν ακόμα περισσότερο αλλά τον σεβάστηκαν.

Τελικά το πανέμορφο ζώο έμεινε για περίπου 15 λεπτά δίπλα στην παραλία και στη συνέχεια έφυγε κολυμπώντας προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία σε όσους έκαναν διακοπές.

Η συγκεκριμένη παραλία, βρίσκεται λίγο μετά το χωριό των Ωρεών στην Ιστιαία και είναι μια ανάσα από σημείο το οποίο έχει χαρακτηριστεί περιοχή natura ενώ δεν υπάρχουν καταστήματα παρά μόνο μια μικρή καντίνα.

Είναι πολύ μεγάλη σε μήκος, προσβάσιμη και με επιλογές για τους επισκέπτες που θέλουν να κάνουν μπάνιο είτε σε “οργανωμένη” παραλία είτε σε “ελεύθερη”.