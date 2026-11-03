Διπλό φονικό σημειώθηκε στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Λιβανάτες στη φάρμα χοιρινών «Αράπης» το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Ινδός εργάτης σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε σε δύο ομοεθνείς του και σύμφωνα με πληροφορίες τους έσφαξε με μαχαίρι. Ο φερόμενος δράστης τώρα απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, έχει ανεβεί σε ένα ψηλό σημείο και προειδοποιεί ότι αυτοκτονήσει.

Άγνωστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση μέσα στη φάρμα, που οδηγήσε στον θανατηφόρο τραυματισμό των δύο Ινδών.

Στο σημείο έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση των Αρχών. Ειδικότερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα γύρω τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του, ενώ έχει κληθεί και μεταβαίνει εσπευσμένα κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απουσίαζε την ώρα της τραγωδίας και σοκαρισμένος ενημερώθηκε από την αστυνομία για την διπλή δολοφονία.

Πηγή: Lamia Report