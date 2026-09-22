Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα προηγήθηκαν της μοιραίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, αλλά και μιας γυναίκας που εμφανίζεται ως νέο πρόσωπο στην υπόθεση. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται στα γεγονότα που συνέβησαν λίγο πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η αφετηρία των νέων δεδομένων βρίσκεται σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε κατάστημα στο Ψυχικό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο υπνοθεραπευτής και μία γυναίκα που γνώριζε τον τραγουδιστή και φαίνεται να λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος με τη γιατρό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το ενδεχόμενο ο τραγουδιστής να ταξιδέψει στο εξωτερικό για θεραπείες, όμως ο υπνοθεραπευτής του πρότεινε τη γιατρό της Καρνεάδου, την οποία ο Μαζωνάκης γνώριζε ήδη από το 2021 όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία.

«Δε θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την υδροθεραπεία την Τρίτη και στη συνέχεια ήταν επιφυλακτικός σε σχέση με το να κάνει την πλασμαφαίρεση. Φέρεται να υπάρχουν SMS μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης ιατρού, που αναφέρουν ότι «δε θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση».

Η απάντηση του υπνοθεραπευτή φέρεται να είναι:

«Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ»

Φέρεται να υπάρχει και το μήνυμα «όλα καλά» που πιθανόν σχετίζεται με τους προηγούμενους δισταγμούς του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τα ζητήματα που υπήρχαν με την υδροθεραπεία.

Αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης επιθυμούσε να μεταβεί στο εξωτερικό για την πλασμαφαίρεση, τελικά δέχθηκε πιέσεις για να πραγματοποιήσει τη μοιραία θεραπεία στο ιατρείο του Κολωνακίου.

«Σε πήρα στο λαιμό μου»

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα αποκτά ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, στο οποίο αναγραφόταν η φράση «σε πήρα στο λαιμό μου».

Οι Αρχές εξετάζουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο σε συνδυασμό με το σύνολο των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο γεγονός αναφερόταν ο αποστολέας.

Τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά δεδομένα παραμένουν στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.