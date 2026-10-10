Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ένας Πολωνός τραυματίστηκε το πρωί του Σαββάτου (10/10), όταν έκανε κατάβαση (canyoning) σε απόκρημνη περιοχή στο φαράγγι του Γοργοποτάμου.

Ο άνδρας, που ήταν μέλος ομάδας Πολωνών, πιθανότατα έχει υποστεί κατάγματα.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, από τους άνδρες της Ορειβατικής Ομάδας της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, αφού η πρόσβαση στο σημείο που βρίσκεται εγκλωβισμένος ο τραυματίας, δεν είναι εύκολη.

Να σημειωθεί ότι το φαράγγι του Γοργοποτάμου είναι πολύ εντυπωσιακό και επιβλητικό. Από τους λάτρεις του canyoning, θεωρείται το πιο τεχνικό και δύσκολο φαράγγι στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται στα 3 πρώτα σε όλη την Ευρώπη.

Οι ομάδες που θα το διασχίσουν θα πρέπει να έχουν αρκετή πείρα πάνω στο canyoning, γιατί κρύβει αρκετούς κινδύνους.

Ξεκινώντας, τα πρώτα 700 μέτρα αποτελούνται από αρκετές τσουλήθρες και βουτιές, συνεχίζουν καταρράκτες εκ των οποίων οι περισσότεροι, δεν είναι κάθετοι, αλλά γυριστοί σαν ελατήριο.

Αυτό ανεβάζει την δυσκολία των καταρρακτών που στο σύνολο τους είναι 22, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 85 μέτρα.