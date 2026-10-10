Στη σύλληψη ενός 52χρονου ‘Ελληνα γυναικολόγου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., σε περιοχή της Αττικής.

Η κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών ξεκίνησε έπειτα από επείγον σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC για μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Στις έρευνες σε σπίτι και ιατρείο βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με θύματα ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Το σήμα από τον NCMEC και η ψηφιακή έρευνα

Η εξάρθρωση της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο διεθνής οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ διαβίβασε κρίσιμες πληροφορίες στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών Αρχών, συγκεκριμένος χρήστης είχε προβεί σε μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Αμέσως ξεκίνησε εξειδικευμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα από τους αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα:

Τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) του δράστη.

(IP) του δράστη. Την πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων του 52χρονου γιατρού.

του 52χρονου γιατρού. Τον εντοπισμό της κατοικίας και του επαγγελματικού του χώρου.

Εκατοντάδες αρχεία με θύματα ακόμη και κάτω των 12 ετών

Το μεσημέρι της Πέμπτης (08/10), αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές έρευνες στην κατοικία, αλλά και στο ιατρείο του 52χρονου γυναικολόγου.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κινητό τηλέφωνο Ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή Ένας φορητός υπολογιστής (laptop) Ένα tablet Μία κάρτα μνήμης microSD

Από την εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και παιδιά εμφανώς κάτω των 15, αλλά και κάτω των 12 ετών.

Στον Εισαγγελέα ο κατηγορούμενος

Όπως διευκρινίζεται από αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων από τον συλληφθέντα.

Ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ όλα τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για εργαστηριακή εξέταση.