Ζευγάρι είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου, με την είδηση να επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον ηθοποιό.

Συγκεκριμένα, ο Πασχάλης Τσαρούχας προχώρησε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε μια τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με ένα γεμάτο αγάπη και νόημα μήνυμα.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πασχάλης Τσαρούχας, επιλέγοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την Κατερίνα Νοτοπούλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paschalis Papatsarouchas (@pas_tsarouchas)

Ένα ζευγάρι που προέρχεται από δύο διαφορετικούς χώρους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paschalis Papatsarouchas (@pas_tsarouchas)

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια ένδειξη για τη σχέση τους, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζευγάρι που προέρχεται από δύο διαφορετικούς χώρους, εκείνον της τέχνης και εκείνον της πολιτικής.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο του Στάθη στη σειρά του Mega «Η Γη της Ελιάς». Παράλληλα με την υποκριτική, ασχολείται με τη μουσική και τη συγγραφή βιβλίων.

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Τον γιο του, Αχιλλέα, από τον γάμο του με την ηθοποιό Θεοφανία Παπαθωμά, και την κόρη του, Αλεξάνδρα, από μεταγενέστερη σχέση του.

Από την άλλη πλευρά, η Κατερίνα Νοτοπούλου έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πολιτική της διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας.

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Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε ξεκίνησε ειδύλλιο ανάμεσα στους δύο. Πάντως, η απόφαση του Πασχάλη Τσαρούχα να κοινοποιήσει το στιγμιότυπο με το τόσο τρυφερό μήνυμα επιβεβαιώνει πως ο ηθοποιός επιλέγει πλέον να ζει τον έρωτά του ανοιχτά, χωρίς να κρύβει την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

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