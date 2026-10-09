Η χθεσινή μέρα, Πέμπτη 8/10, ήταν ξεχωριστή για την Πέγκυ Ζήνα και τον Γιώργο Λύρα, αφού η κόρη τους είχε γενέθλια και συμπλήρωσε 15 χρόνια ζωής.

Μάλιστα, η επιτυχημένη τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην Ηλέκτρα της.

Συγκεκριμένα, η Πέγκυ Ζήνα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δύο φωτογραφίες.

Στην πρώτη, τρυφερή, εικόνα βλέπουμε μαμά και κόρη να είναι αγκαλιά, ενώ στο δεύτερο στιγμιότυπο βλέπουμε την τούρτα της μικρής Ηλέκτρας, η οποία είχε πάνω μια φωτογραφία της, έξω από το στάδιο του Ολυμπιακού.

«Ζωή μου πότε έγινες 15;;;; Χρόνια πολλά αγγελούδι μας να έχεις φως στο δρόμο σου να είσαι ευτυχισμένη πάντα. Σε λατρεύουμε μέχρι τον ουρανό κ πίσω κ ξανά και ξανά. Να σε χαιρόμαστε ψυχή μου πανέμορφη @giorgosliras @electra.lira», έγραψε στη λεζάντα η Πέγκυ Ζήνα.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peggy Zina (@peggyzina_official)

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