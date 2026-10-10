Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας κάνει την εμφάνισή του, επηρεάζοντας σταδιακά μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το ψυχρό μέτωπο θα διατηρηθεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη το σκηνικό γίνεται ξεκάθαρα φθινοπωρινό, ίσως και χειμερινό.

Σάββατο: Αστάθεια και πρώτες τοπικές βροχές

Για σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, την Εύβοια και το Ιόνιο, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, τα φαινόμενα θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε και απαιτείται προσοχή.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ήπιοι (3-4 μποφόρ), με τάσεις ενίσχυσης στο Ιόνιο, ενώ ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε καλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 25-28 βαθμούς Κελσίου.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από το μεσημέρι με πιθανές σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα των νομών και θερμοκρασίες έως 26 και 25 βαθμούς αντίστοιχα.

Κυριακή: Kορύφωση των επικίνδυνων φαινομένων

Η Κυριακή χαρακτηρίζεται από τους μετεωρολόγους ως η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας γενικευμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Οι περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς ενδέχεται να πληγούν από ισχυρά, οργανωμένα συμπλέγματα καταιγίδων.

Καθώς η μέρα θα προχωρά, τα έντονα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Δευτέρα και Τρίτη: Βουτιά του υδραργύρου και «άρωμα» χειμώνα

Τη Δευτέρα, η αστάθεια θα διατηρηθεί με έμφαση στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (τα φαινόμενα θα σχηματίσουν ένα νοητό “Π” στον χάρτη). Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, προκαλώντας περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, η πραγματικά μεγάλη αλλαγή έρχεται την Τρίτη.

Νέα βαρομετρικά χαμηλά σε συνδυασμό με την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τον βορρά θα ρίξουν αισθητά τη θερμοκρασία, ίσως και κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το σκηνικό θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο, ενώ δεν αποκλείονται και οι πρώτες χιονοπτώσεις στις υψηλότερες ορεινές κορυφές της χώρας, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα του καιρού.