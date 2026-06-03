Η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα την 39χρονη Βασιλική (Σίλια) συνεχίζει να προκαλεί σοκ, καθώς νέες αποκαλύψεις φωτίζουν τις τελευταίες δραματικές στιγμές μιας γυναίκας που, όπως προκύπτει, προσπαθούσε να οργανώσει τη διαφυγή της από ένα κακοποιητικό περιβάλλον που τελικά αποδείχθηκε μοιραίο.

Ο 41χρονος σύζυγός της έχει ομολογήσει ότι της αφαίρεσε τη ζωή με 45 μαχαιριές τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα, την ώρα που τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν.

Την ίδια στιγμή, η μαρτυρία της αδελφής της 39χρονης προσθέτει μια συγκλονιστική διάσταση στην υπόθεση: ένα σχέδιο φυγής που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Αδελφή Βασιλικής: «Είχαμε σχέδιο να φύγει αλλά δεν πρόλαβε»

Η αδελφή της Βασιλικής περιγράφει έναν παρατεταμένο εφιάλτη που, όπως λέει, εξελισσόταν μακριά από τα βλέμματα του περιβάλλοντος.

Όπως αποκαλύπτει, οι δύο γυναίκες είχαν καταστρώσει σχέδιο ώστε η 39χρονη να απομακρυνθεί μαζί με τα παιδιά της και να ξεκινήσει μια νέα ζωή.

«Είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα φύγει, αλλά δεν πρόλαβε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια μυστική προετοιμασία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σύμφωνα με την ίδια, η αδελφή της το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να αποχωρήσει από το σπίτι, λέγοντας στον σύζυγό της “άσε με να φύγω με τα παιδιά”.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η 39χρονη είχε δεχθεί κακοποίηση και στο παρελθόν, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας, τα οποία ωστόσο δεν είχαν οδηγήσει σε επίσημη καταγγελία. Μετά το έγκλημα, τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα της αδελφής της.

Τα 45 χτυπήματα με μαχαίρι και η ιατροδικαστική εικόνα

Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Η 39χρονη φέρει συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι, με θανατηφόρα πλήγματα στον θώρακα και την πλάτη, ενώ τραύματα εντοπίζονται επίσης στον λαιμό και το σαγόνι.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα αμυντικά τραύματα στα χέρια της, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δείχνει ότι προσπάθησε να προστατευθεί από την επίθεση.

Η γυναίκα εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ διαπιστώθηκαν και κακώσεις που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τη λεπίδα του μαχαιριού.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολιάζοντας την υπόθεση, τόνισε ότι τα ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια για τον ισχυρισμό περί άμυνας του δράστη.

Όπως σημείωσε, τα αμυντικά τραύματα και η συνολική εικόνα του θύματος καταρρίπτουν πλήρως τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, τα δύο παιδιά κοιμόνταν και δεν φαίνεται να είχαν αντιληφθεί το έγκλημα.

ΕΛ.ΑΣ.: Καμία καταγγελία – Τα «χαμένα σημάδια»

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά το κατά πόσο υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις για την τραγωδία που θα ακολουθούσε. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, δεν υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία μεταξύ του ζευγαριού.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε επίσης ότι σε παλαιότερο περιστατικό, όταν αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην οικία ύστερα από ανησυχία τρίτων, δεν προέκυψε τότε κανένα στοιχείο κακοποίησης ή ανάγκης παρέμβασης.

Ωστόσο, η υπόθεση επανεξετάζεται, καθώς έχουν κληθεί μάρτυρες που είχαν εκφράσει στο παρελθόν ανησυχία για τη γυναίκα.

Παράλληλα, διερευνάται και περιστατικό λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, όταν περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές, χωρίς όμως να εντοπιστεί το σημείο από τις αρχές.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πληροφορία ότι η 39χρονη είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, όπου της είχε προταθεί το μέτρο του panic button, το οποίο ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Αντιδράσεις, απολογία και τα παιδιά στο επίκεντρο

Ο 41χρονος, που έχει ομολογήσει την πράξη του, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ η στάση του δικηγόρου του, που έκανε λόγο για «ανθρώπινο κουρέλι», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, η κοινωνική διάσταση της υπόθεσης παραμένει δραματική: δύο παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος βρίσκονται πλέον σε καθεστώς προστασίας, με τις αρχές να εξετάζουν την ανάθεση της επιμέλειάς τους στην αδελφή της 39χρονης.

Σήμερα η κηδεία της 39χρονης

Η κηδεία της Βασιλικής τελείται σήμερα στις 19:00 στην Καλαμάτα, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η υπόθεση της γυναικοκτονίας Καλαμάτα, είναι η έκτη δολοφονία γυναίκας μέσα στο 2026 και προστίθεται σε μια μακρά και οδυνηρή λίστα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας που επανέρχονται στο προσκήνιο, θέτοντας ξανά το ερώτημα για το πού αρχίζει και πού τελειώνει η προστασία των θυμάτων πριν να είναι αργά.