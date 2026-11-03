Δύο ηλεκτρονικά μηνύματα τον Ιούλιο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025 ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αλλά και την αστυνομία για την ΜΚΟ που έκανε εμπόριο τον πόνο των παιδιών και τα χρήματα τα μετέτρεπε ακόμα και σε… αισθητικές επεμβάσεις γλουτών.

Τα emails είχαν τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.- Παιδική Χαρά» και εκφράζονταν, μεταξύ άλλων, αμφιβολίες σχετικά με τη διαφάνεια του τρόπου λειτουργίας του οργανισμού. Η αποστολέας των μηνυμάτων ήταν μια γυναίκα που, προφανώς είχε καταλάβει τι συνέβαινε, χωρίς όμως η ίδια να πέσει θύμα του ζευγαριού των απατεώνων. Ωστόσο, εξέφραζε τον προβληματισμό της για τον σκοπό που είχε ιδρυθεί ο οργανισμός, δηλαδή τη συγκέντρωση χρημάτων για τη βοήθεια βαριά αρρώστων παιδιών ή με ειδικές ανάγκες.

Θεωρούσε ότι στην πραγματικότητα, τα χρήματα που συγκεντρώνονταν, χρησιμοποιούνταν για διαφορετικούς σκοπούς και χωρίς την απαιτούμενη διαφάνεια. Παράλληλα, εξέφραζε τις αμφιβολίες της για το καταστατικό του σωματείου «Παιδική χαρά», καθώς επίσης και για τους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» και «Instagram».

Οι αισθητικές θεραπείες της Βασιλικής Μανησιώτη και η «μεγάλη ζωή» του Φιρινίδη

Σύμφωνα με την έρευνα που ακολούθησε, δεν φαίνεται να είχε πέσει και πολύ έξω. Καθώς, όπως διαπιστώθηκε, τα χρήματα από το υστέρημα πολλών ανθρώπων, γίνονταν από τον μεν φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος… δώρα προς την εξωσυζυγική του σχέση και από την σύντροφο του, και δήθεν ιδιοκτήτρια τριών φροντιστηρίων, θεραπείες για τους… γλουτούς της!

Ο 37χρονος, όταν δεν αναλωνόταν στο «στήσιμο» αγώνων ακόμα και ομάδων που ο ίδιος χρηματοδοτούσε, έκανε «μεγάλη ζωή» ενώ παράλληλα αγόραζε τσάντες πανάκριβων γνωστών οίκων, αξίας 2500 χιλιάδων ευρώ και σκουλαρίκια αξίας 500 ευρώ για την παράνομη εξωσυζυγική του σχέση. Παράλληλα, φρόντιζε να στέλνει, συχνά – πυκνά, χρηματικά ποσά των χιλίων ευρώ στην ερωμένη του.

Την ίδια ώρα, η «ιδιοκτήτρια τριών φροντιστηρίων», προτιμούσε τα ακριβά εστιατόρια της Μυκόνου, τις κρουαζιέρες με γιοτ στο «νησί των ανέμων», φρόντιζε για την εξωτερική της εμφάνιση κάνοντας επισκέψεις σε ιατρεία στην Αθήνα για «ανανέωση» και παράλληλα αναζητούσε σπίτι για να προχωρήσει στην αγορά του με… μετρητά που έφταναν τις 250 χιλιάδες ευρώ.

Όλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, με χρήματα που προορίζονταν για τις θεραπείες άρρωστων παιδιών…

Στον ανακριτή οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι

Το κατώφλι του Ανακριτή περνούν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για τη διαχείριση δωρεών αλλά και για φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Μεταξύ εκείνων που απολογούνται σήμερα βρίσκονται η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, και ο αδελφός της Πέτρος Μανησιώτης, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε εμπλοκή και στη λογιστική διαχείριση εταιρικών σχημάτων που εξετάζονται από τις Αρχές.

Μαζί τους αναμένεται να απολογηθούν ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας της Πιερίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σκέλος της δικογραφίας που αφορά φερόμενες παρεμβάσεις σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.