Νοητό ταξίδι στα βουνά των παιδικών της χρόνων, κάνει η εικαστική δημιουργός, ζωγράφος και φωτογράφος Αντιγόνη Παγώνα, με την πρώτη της ατομική, θεματική έκθεση ζωγραφικής, που με τίτλο «Στις κορυφές του Ονείρου», εγκαινιάζεται στην AndieArt Γκαλερί, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου (7:00 μ.μ.), σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Αννίτας Πατσουράκη.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή σειρά έργων τέχνης, που είναι εμπνευσμένη από τις οροσειρές του Μονακό και τα χιονισμένα βουνά της Ελβετίας, όπου μεγάλωσε και έζησε η Αντιγόνη Παγώνα.

«Η τιτλοφορούμενη σειρά «Στις κορυφές του ονείρου» είναι μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση τοπιογραφικού ύφους, ατμοσφαιρικής και ονειρικής διάστασης», σημειώνει η ιστορικός της τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, στο σημείωμά της για την έκθεση.

«Η δημιουργός αναπολεί τα νεανικά της βιώματα στη γενέτειρά της, τις όμορφες αναμνήσεις από τους ορεινούς περιπάτους των σχολικών εκδρομών, την αγάπη και τη δεξιοτεχνία της στα χειμερινά αθλήματα.

Με θεματική συνέπεια, εικονολατρική προσήλωση και υπέρμετρο ζήλο, αποτυπώνει το προσωπικό της ύφος με αναγνωρίσιμη ταυτότητα.

Οροσειρές μεγάλου όγκου και επιβλητικού ύψους, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τις έντονες, αιχμηρές, οξείες, διαπεραστικές απολήξεις και σχεδόν πάντα χιονισμένες τις κορυφές τους, αφήνουν ανεπαίσθητη υπόνοια για την εισαγωγή διαφορετικών, ελάχιστα καμπυλόγραμμων κορυφογραμμών.

Η Αντιγόνη Παγώνα, ως λάτρις της άγριας βουνίσιας ομορφιάς, συνδυάζει αρμονικά την τραχιά όψη του βουνού με έναν ήπιο, γλυκό ουρανό και αβίαστα μεταφέρει συναισθήματα γαλήνης, ηρεμίας και περισυλλογής.

Χρησιμοποιεί εξαιρετικά τις φωτεινές αντανακλάσεις και καθοδηγεί επιδέξια το βλέμμα του θεατή πάνω στις κορυφές των βουνών.

Μία αστρική ατμόσφαιρα, με νεφελώματα και μυριάδες αστέρια συνθέτουν ένα μυστικιστικό σύμπαν συνειρμικό με το Βόρειο Σέλας και τις παραμυθένιες αποχρώσεις του.

Η χρωματική επιλογή, με κυρίαρχους ψυχρούς τόνους σε βαθιά μπλε, γαλάζια, τυρκουάζ, βιολετί και ροζ-ματζέντα δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο, ένα υπερβατικό σύμπαν. Συνδυασμοί αποχρώσεων και χρωματικές αντιθέσεις εκδηλώνουν πρωτότυπες κι εντυπωσιακές φόρμες μιας ενιαίας σύνθεσης, δραματικής έντασης, συμβολικής υπόστασης και πνευματικής αίσθησης.

Η χρωματική αρμονία εντείνεται με την επιδέξια τεχνική στις υφές, όπως το πιτσίλισμα , splattering, για την περιγραφή των αστεριών καθώς και τη χρήση σπάτουλας και του impasto, για την ανάγλυφη πλούσια υφή της απόδοσης των βουνών, του βραχώδους τοπίου και του χιονιού. Οι όγκοι τονίζονται, αναδεικνύονται, η φυσική ομορφιά του τοπίου ανέρχεται στην επιφάνεια.

Πρωτοτυπία και ενδιαφέρουσα σκέψη, παρουσιάζει η ενσωμάτωση μεταλλικών στοιχείων, χάλκινων ή χρυσών, ως περιγράμματα ή και πλαίσια στο εσωτερικό της σύνθεσης. Η ελεύθερη φόρμα της φύσης αποκτά γεωμετρική αυστηρότητα, βάθος και αίσθηση πολυτέλειας.

Η αισθητική αξία εντείνεται από τη συναισθηματική απήχηση του μεγαλείου της φύσης και εντάσσονται στην πολυδιάστατη συμβολική ερμηνεία που βουνού.

Το βουνό ταυτίζεται με πλήθος εννοιών, συνώνυμων και αντίθετων μεταξύ τους. Η ανύψωση, η ένωση με τη θεία χάρη, συναντά το ανυπέρβλητο, την υπέρβαση των ορίων. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν βουνά τυλιγμένα με μύθους και θρύλους και που έχουν εμπνεύσει παγκόσμια λογοτέχνες, ποιητές, στοχαστές.

Στο βουνό συναντά ο άνθρωπος τη γαλήνη, την απόλυτη πνευματικότητα, το θαυμασμό και την μεγαλοσύνη του σύμπαντος.»

Ή όπως γράφει ο σημαντικός μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος:

«Και συλλογιέμαι πως εκεί ψηλά, πάνω από τα σύννεφα και τη σιωπή,

υπάρχει ένας κόσμος καμωμένος από φως,

όπου τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ

και τα βουνά αγγίζουν τα αστέρια».

Πληροφορίες:

«Στις Κορυφές του Ονείρου», έκθεση

Επιμέλεια : Αννίτα Πατσουράκη – Ιστορικός Τέχνης

AndieArtGallery: Φαραντάτων 17, Αθήνα.

Τηλ. : 211 4166448 / 693 7584272

E.info@andie-art.com

W.www.andie-art.com

Διάρκεια έκθεσης : από 3 έως και 21 Νοεμβρίου 2026

Ωράριο :

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00 – 20.00

Τετάρτη: 10.00 – 15.00 / Σάββατο: 10.00 – 16.00

Κυριακή, Δευτέρα: κλειστά

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Parking:

Χαλκηδόνος 6, 11527 Αθήνα. / Σινώπης 3, 11527 Αθήνα

Λεωφόρος Μεσογείων 5, / Λεωφόρος Μεσογείων 17,

Cityzen Πύργος Αθηνών, Αγίου Ανδρέου 3, 11527 Αθήνα,

Μετρό:«Αμπελόκηποι» και «Μέγαρο Μουσικής».