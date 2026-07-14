Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου στο λιμανάκι της περιοχής Παλούκι στην Ηλεία, όταν ένας πατέρας δέχθηκε επίθεση από ανήλικο. Ο 42χρονος έκανε παρατήρηση σε μια παρέα για επικίνδυνες κόντρες με δίκυκλα και του όρμησαν…

Ειδικότερα, κατά τις 23:00 το βράδυ, το θύμα βρισκόταν στο λιμάνι, καθώς ψάρευε με τον γιο του και βλέποντας τους νεαρούς να πραγματοποιούν ριψοκίνδυνους ελιγμούς με μοτοσικλέτες, τους ζήτησε να σταματήσουν, αφού θα μπορούσε να συμβεί κάποιο ατύχημα.

Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε με έναν από την παρέα να επιτίθεται στον 42χρονο, ρίχνοντάς του μια γροθιά στο αριστερό του μάτι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος.

Σημειώνεται πως το περιστατικό συνέβη μπροστά στο παιδί του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, με τους άνδρες της αστυνομίας να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων, οι οποίοι είχαν τραπεί σε φυγή μετά το περιστατικό.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Ιουλίου, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 14χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, αλλά και ο ρόλος των υπόλοιπων προσώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

Πηγή: Patris News