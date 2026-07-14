Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν σοκαριστικά πλάνα από την Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία καταγράφουν την αδιανόητη επίθεση ενός άνδρα με βόμβα μολότοφ εναντίον ενός ανήμπορου ατόμου με κινητικά προβλήματα.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου, ακριβώς έξω από τα κεντρικά γραφεία της τοπικής αστυνομίας, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα.

Στο βίντεο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η δράση του επιτιθέμενου, ο οποίος φορούσε καπέλο και μαύρη μπλούζα, τη στιγμή που εντοπίζει το θύμα να διασχίζει τον δρόμο. Η εξέλιξη της επίθεσης είναι ανατριχιαστική: Ο δράστης ανάβει και εκσφενδονίζει τη μολότοφ στον καθηλωμένο στο αμαξίδιο άνδρα, ο οποίος αδυνατεί να αντιδράσει. Αμέσως ξεσπούν φλόγες, με τις ρόδες του αμαξιδίου να τυλίγονται στη φωτιά.

Στην προσπάθεια του θύματος να απομακρυνθεί και να γλιτώσει, ο δράστης τον σπρώχνει βίαια πίσω προς τις φλόγες, με αποτέλεσμα ο ανάπηρος άνδρας να πέσει από το αμαξίδιο μέσα στη φωτιά.

Η στιγμή της απάνθρωπης επίθεσης με μολότοφ:

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε άμεσα ως ο 38χρονος Αλεξάντερ Έμερι, ο οποίος συνελήφθη σχεδόν ακαριαία από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν ήδη στο σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Έμερι προχώρησε σε μια σοκαριστική ομολογία, παραδεχόμενος ότι επέλεξε το θύμα του εντελώς τυχαία.

Σε βάρος του 38χρονου έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν: Απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμό πρώτου βαθμού και επίθεση με επικίνδυνο όπλο.

Η κατάσταση του θύματος

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε φέροντας εγκαύματα από την επίθεση. Σύμφωνα με την ιατρική ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί και νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.