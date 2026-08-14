Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφειούσα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ilialive.gr, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στη 1:30.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Αλφειούσα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.