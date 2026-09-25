Αναστάτωση επικράτησε στην Ηλιούπολη, μετά από περιστατικό πυρκαγιάς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην οδό Νυμφών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:00 σε ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα και γρήγορα έλαβε διαστάσεις λόγω ισχυρής έκρηξης που ακολούθησε, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν σε ακόμα δύο γειτονικά σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας τους υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά παρέμενε σταθμευμένο στο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παρμένουν άγνωστες, ενώ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.