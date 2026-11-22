Ούτε μία ούτε δύο αλλά είκοσι συλλήψεις έχει από το 2013, ο Ρομά, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη οδηγούσε το μαύρο τζιπ στην καταδίωξη από αστυνομικό στην πόλη των Ιωαννίνων ,τον οποίο μάλιστα και τραυμάτισε.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση από καθαρή τύχη δεν είχαμε νεκρό καθώς ο Ρομά μαζί με δύο συνεργούς του δεν σταματούσε στα σήματα του αστυνομικού και έφθασε μέχρι και το πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης.

Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει κλοπές, ληστεία ,απειλές, βία, ναρκωτικά, σωματική βλάβη ακόμα και βία κατά υπαλλήλων. Ο Ρομά, που απεικονίζεται στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα», κυκλοφορούσε εκτός φυλακής καθώς του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τρεις δικαστικές αρχές: Της Κρήτης, της Αθήνας και της Άμφισσας.

Ο Ρομά αλώνιζε στα Ιωάννινα και εξαπατούσε ηλικιωμένους

Η παρουσία του Ρομά και της παρέας του στα Ιωάννινα δεν είναι τυχαία. Με το μαύρο τζιπ κυκλοφορούσε στην πόλη από τις 9 Νοεμβρίου , με έναν και μόνο σκοπό .Να κλέψουν ηλικιωμένους με τη μέθοδο του λογιστή, του εφοριακού ή του υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ.

Κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από εννιά ημέρες να εξαπατήσουν 6 γυναίκες με τη μεγαλύτερη να είναι 93 ετών.

Η Ζούγκλα αποκαλύπτει την κατάθεση θύματός τους, ηλικίας 76 ετών. Ήταν τέτοιο το θράσος τους ,που τρομοκράτησαν τη γυναίκα ότι κινδυνεύουν τα παιδιά της .

«Μου είπε ότι ο σύζυγος της λογίστριάς μου και για κάποιο πρόστιμο που εκκρεμεί σε βάρος μου και ότι πρέπει να πληρώσω. Στην αρχή δεν ήθελα να μιλήσω μαζί του αλλά επέμενε στα τηλεφωνήματα τόσο στο σταθερό όσο και στο κινητό».

Ο Ρομά έπεισε τη γυναίκα να πάει να κάνει ανάληψη 20.000 ευρώ λέγοντας διαρκώς ότι δεν πρέπει να μιλήσει με κανέναν ενώ στον οδηγό ταξί που μετέφερε τη γυναίκα συστήθηκε ως ..γιος της .

«Φοβόμουν καθώς αυτός που μου τηλεφωνούσε μου είχε αναφέρει ότι με παρακολουθεί μέσω δορυφόρου και να μην μιλήσω σε κανέναν γιατί τα παιδιά μου κινδυνεύουν. Στη συνέχεια μου είπε να βάλω μέσα σε μια μαύρη σακούλα 25.000 ευρώ και κοσμήματα και να πάω σε εκκλησία που είναι κοντά στο σπίτι μου, να αφήσω τη σακούλα έξω και εγώ να μπω μέσα στο ναό».

Η απολογία της 24χρονης για τη fake καταγγελια κλοπής του τζιπ

Λίγες ώρες μετά την καταδίωξη στα Ιωάννινα του μαύρου τζιπ, μία 24χρονη Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ζεφυρίου ισχυριζόμενη ότι το τζιπ της είχε κλαπεί την προηγούμενη ημέρα.

«Στις 17 Νοεμβρίου στις εννιά το βράδυ κινούμουν με το όχημά μου στην περιοχή του Ζεφυρίου όταν ξαφνικά παρουσίασε βλάβη και έσβησε. Πήρα τα τρία ανήλικα παιδιά μου γιατί ήταν αργά και άφησα το όχημά μου στο σημείο αλλά ξέχασα το κλειδί του οχήματος στη μίζα. Το πρωί επιστρέφοντας στο σημείο διαπίστωσα ότι το όχημα είχε κλαπεί».

Μόνο που το τζιπ ήταν για μέρες πριν στα Ιωάννινα και όχι στο Ζεφύρι με την 24χρονη να συλλαμβάνεται με την απολογία της να προγραμματίζεται για αύριο το πρωί.

Αποδείχθηκε δε ότι με τον οδηγό γνωρίζονται και μάλιστα είναι αυτή που υπέγραψε για την έκδοση της ταυτότητάς του .