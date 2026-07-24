Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, με κύρια γνωρίσματα τις κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις και τις ισχυρές καταιγίδες.

Πτώσεις δέντρων, καταστροφές σε στέγες και καλλιέργειες, πλημμύρες, αλλά και ανεμοστρόβιλοι σε παραλίες σημειώθηκαν λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν είναι το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλονίκη, η Ζάκυνθος, η Δράμα, η Χαλκιδική και ο Βόλος.

Παράλληλα, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική/Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες, με προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα (βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς) για τις επόμενες 12 ώρες, συνιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Λίγο πριν τις 7 το βράδυ ισχυρό μπουρίνι χτύπησε κυρίως τα βόρεια και δυτικά προάστια της Αττικής.

Οι πρώτες εικόνες από την κακοκαιρία

Βίντεο και φωτογραφίες από το ισχυρό μπουρίνι στην Πετρούπολη:

Βίντεο και φωτογραφίες Λεωφόρο Βουλιαγμένης (Νίκος Χριστοφάκης):





Βίντεο από Ίλιον:

Βίντεο από Νίκαια:

Βίντεο από Παλαιό Φάληρο:

Μακρακώμη: Ξηλώθηκαν στέγες

Γρεβενά: Έντονη χαλαζόπτωση

Μετά την υποχώρηση του καύσωνα που έπληξε την χώρα για μικρό ευτυχώς διάστημα, ο καιρός αλλάζει απότομα σκηνικό, με κακοκαιρία που επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας.

Έξω από τα Γρεβενά, βίντεο μέσα από αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό απεικονίζει το χαλάζι που έπεσε στην περιοχή.

Μέτσοβο: Θερμοκρασία κάτω των 7°C

Την ώρα που ολόκληρη η χώρα προσπαθεί να συνέλθει από το έντονο κύμα καύσωνα η Μηλιά Μετσόβου το πρωί κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αγγίζοντας μόλις τους 7°C.

Έβρος: Καταστράφηκαν καλλιέργειες από το χαλάζι

Τεράστιες καταστροφές από την ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών.

Κέρκυρα: Iσχυρή καταιγίδα και δυνατοί άνεμοι

Ισχυρή καταιγίδα αλλά και έντονοι άνεμοι χτύπησαν χθες τα μεσάνυχτα το νησί της Κέρκυρας.

Χαλκιδική: O ουρανός βάφτηκε μαύρος

Μία συγκλονιστική φωτογραφία απεικονίζει τον μαύρο ουρανό της Χαλκιδικής σε πλήρη αντίθεση με την γαλάζια θάλασσα από κάτω.

Φθιώτιδα: Σφοδρό μπουρίνι σάρωσε την περιοχή

Με ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζόπτωση ήρθε αντιμέτωπη η Φθιώτιδα. η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού. Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στη Δυτικό κομμάτι του νομού, όπου καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και σημαντικές υλικές ζημιές.

Όλυμπος: Ντύθηκε στα λευκά

Άλλο ένα εντυπωσιακό βίντεο είναι αυτό που καταγράφει στιγμιότυπο από έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο. Ένα κατάλευκο τοπίο που δεν θυμίζει σε τίποτα καλοκαίρι.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στους κατοίκους της Φθιώτιδας, της Λάρισας, της Μαγνησίας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Σκύρου, καλώντας τους να προσέχουν ιδιαίτερα τις επόμενες ώρες λόγω της εκδήλωσης της κακοκαιρίας.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

O καιρός σήμερα

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά να ξεκινήσει από τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είνα κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ και στη Θάσο και τη Σαμοθράκη από αργά το βράδυ. Από τις βραδινές ώρες στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.