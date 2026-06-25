Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής από ομάδα νεαρών, ένας νεαρός, ηλικίας 17-18 ετών, δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του θώρακα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, σε σοβαρή κατάσταση, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας του να αξιολογείται από τους γιατρούς.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην προσαγωγή οκτώ ατόμων, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.