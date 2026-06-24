Μια εντυπωσιακή λίστα από ηχηρά ονόματα του επιχειρηματικού και όχι μόνο κόσμου περιλαμβάνει η δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα ρευματοκλοπής που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI»). Η απάτη, που προκάλεσε οικονομική ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ, οδήγησε μέχρι στιγμής σε πέντε συλλήψεις και στην αποκάλυψη 103 περιπτώσεων συστηματικής κλοπής ενέργειας.

Ανάμεσα στους πελάτες που φέρονται να χρησιμοποιούσαν τις «υπηρεσίες» της οργάνωσης συναντά κανείς:

– Γνωστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών internet, τηλεφωνίας και cloud με έδρα τα βόρεια προάστια της Αθήνας.

– Δημοφιλή μπουλανζερί-πατισερί σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Θεσσαλονίκης.

– Αλυσίδες εστίασης, όπως πασίγνωστο μπεργκεράδικο, κοσμικό εστιατόριο-hot spot της Αθήνας, πολυτελές καφέ-μπαρ στην παραλιακή και μεγάλο ψητοπωλείο στα νότια προάστια.

– Εταιρείες εμπορίου ηλεκτρονικών τσιγάρων, κατεψυγμένων θαλασσινών και κρεάτων.

– Διαγνωστικό κέντρο, επιχειρήσεις διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων, εταιρείες συσκευασίες τροφίμων, ελαιοτριβεία και πρατήρια καυσίμων.

– Ακόμα εμπλέκεται και μία ΜΚΟ με ιεραποστολική δραστηριότητα.

Εμπλοκή δύο εταιρειών του επιχειρηματία Βλάσση Σταθοκωστόπουλου για «πειραγμένους» μετρητές

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Ζούγκλας», στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση των ρευματοκλοπών, αναφέρονται και δύο εταιρείες του γνωστού επιχειρηματία Βλάσση Σταθοκωστόπουλου.

Πρόκειται για τις εταιρείες με τις επωνυμίες: «ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» και «RIVIERA COAST – ΒΛ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον κ. Βλάσση Σταθοκωστόπουλο, προκειμένου να καταθέσει τη δική του άποψη. Ο γνωστός επιχειρηματίας δεσμεύθηκε ότι θα επικοινωνήσει με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, ο γιος του, ο οποίος και θα καταθέσει τις δικές του θέσεις για την υπόθεση.

Η γεωγραφική εξάπλωση και η αρχή της δράσης

Η εγκληματική ομάδα δεν περιορίστηκε στην Αττική. Είχε απλώσει τα δίχτυα της σε ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας επεμβάσεις σε ρολόγια του ΔΕΔΔΗΕ στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, το Κιλκίς, τη Χαλκιδική, την Καβάλα, την Πέλλα, την Ημαθία, την Πιερία, τον Έβρο, την Ξάνθη, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Ηλεία. Όπως διαπίστωσαν οι αρχές, ο σκληρός πυρήνας των τριών βασικών μελών είχε ξεκινήσει την παράνομη δραστηριότητά του ήδη από το 2017.

Η μέθοδος στους αναλογικούς μετρητές

Οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών με μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος. Υποσχόντουσαν δραστική μείωση των λογαριασμών μέσω παραποίησης της πραγματικής κατανάλωσης, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.

Για να το πετύχουν, προσάρμοζαν τη στρατηγική τους ανάλογα με την τεχνολογία του μετρητή. Στα παλαιότερα, αναλογικά ρολόγια, η παρέμβαση γινόταν με παραδοσιακές, φυσικές μεθόδους, όπως:

– Τοποθέτηση «γεφυρών» και διακλαδώσεων.

– Παραποίηση στα πηνία και παραβίαση των ασφαλειών-σφραγίδων.

– Απομόνωση των καλωδίων τάσης, ώστε ο δίσκος να γυρίζει πιο αργά.

Ψηφιακό «χακάρισμα» με παγκόσμια πρωτοτυπία

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης αφορά τους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές τύπου EDMI ATLAS. Εκεί η οργάνωση εφάρμοσε μια εξελιγμένη ψηφιακή μέθοδο, η οποία χαρακτηρίστηκε από τους κατασκευαστές των συσκευών ως μοναδική στα παγκόσμια χρονικά.

Χρησιμοποιώντας μια ειδική οπτική κεφαλή, οι δράστες φύτευαν ένα παράνομο, τροποποιημένο λογισμικό (firmware) κατευθείαν στην «καρδιά» του μετρητή. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στο σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ. Στη συνέχεια, ρύθμιζαν συγκεκριμένους συντελεστές και χρονοδιαγράμματα, επιλέγοντας εκ των προτέρων το ποσοστό της μείωσης που ήθελαν να εμφανίζεται (π.χ. να καταγράφεται μόνο το 30% της πραγματικής ενέργειας).

«Συνδρομητική» κλοπή και απάτη με φωτοβολταϊκά

Οι αρχές εντόπισαν 88 ψηφιακούς μετρητές που είχαν «μολυνθεί» με το συγκεκριμένο λογισμικό. Η πολυπλοκότητα του κώδικα ήταν τέτοια, που χρειάστηκε να δημιουργηθεί ένα εντελώς νέο διαγνωστικό εργαλείο παγκοσμίως για να μπορέσει να εντοπιστεί η αλλοίωση των δεδομένων.

Η παρέμβαση δεν ήταν εφάπαξ. Τα μέλη της σπείρας λειτουργούσαν σαν πάροχοι… «συνδρομητικών υπηρεσιών». Επισκέπτονταν τους πελάτες ανά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο για να ανανεώσουν τις παραμέτρους και να εισπράξουν τη δική τους «συνδρομή». Παράλληλα, είχαν αναπτύξει σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου για να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των μετρητών.

Πέρα από τη ρευματοκλοπή, το κύκλωμα είχε επεκταθεί και σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Εκεί έκαναν το αντίθετο: πείραζαν το σύστημα για να δείχνει ότι παράγεται περισσότερη πράσινη ενέργεια από την πραγματική, ώστε να εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

Οι διακριτοί ρόλοι της ηγετικής ομάδας

Το κύκλωμα λειτουργούσε με απόλυτη ιεραρχία και σαφώς μοιρασμένα καθήκοντα:

– Ο 52χρονος «Εγκέφαλος»: Είχε τον γενικό συντονισμό, έδινε τις τεχνικές οδηγίες, αναλάμβανε προσωπικά το «χακάρισμα» των ψηφιακών μετρητών και καθόριζε το κόστος της ταρίφας για τους πελάτες.

– Ο 40χρονος «Επιχειρησιακός»: Αναλάμβανε το τεχνικό κομμάτι των παρεμβάσεων στο πεδίο και λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος, μεταφέροντας τις εντολές του αρχηγού.

– Ο 43χρονος «Εισπράκτορας»: Είχε κυρίως εκτελεστικό ρόλο στις παρεμβάσεις και ήταν υπεύθυνος για την απευθείας είσπραξη των χρημάτων από τους επιχειρηματίες.

Ο οικονομικός απολογισμός της Απάτης

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν κυρίως ενεργοβόρες επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, βιομηχανίες κρέατος/τροφίμων, βενζινάδικα). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών είχαν συγγενικές ή κοινές εταιρικές σχέσεις μεταξύ τους.

Η ζημιά για τον ΔΕΔΔΗΕ από αυτή τη δραστηριότητα είναι τεράστια, καθώς σε αρκετές παροχές η αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ ανά περίπτωση. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 606 παράνομες παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε 103 περιπτώσεις μεγάλης ρευματοκλοπής, με τη συνολική ζημία να αγγίζει τα 9.163.354 ευρώ.