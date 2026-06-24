Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία στη Ρόδο για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα «χρυσή» διάρρηξη σε σπίτι στο Φαληράκι.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία του ιδιοκτήτη, οι άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα ολόκληρο χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ, καθώς και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Βάσει των πρώτων στοιχείων που έχουν συλλέξει οι διωκτικές αρχές, οι δράστες έδρασαν εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιοκτήτη. Η εισβολή στην κατοικία προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ 18:00 και 22:00, διάστημα κατά το οποίο οι άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό και σήκωσαν το χρηματοκιβώτιο.

Μετά την καταγγελία του θύματος, αστυνομικοί ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή την ώρα εξετάζεται εξονυχιστικά κάθε διαθέσιμο εύρημα, υλικό και δεδομένο που θα μπορούσε να ρίξει φως στην υπόθεση και να οδηγήσει στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπαιτίων.