Την απίστευτη περιπέτεια που βιώνει εδώ και μερικούς μήνες περιγράφει ο κ. Σωτήρης Βλάχος στο zougla.gr, η γυναίκα του οποίου έμεινε ανάπηρη το 2023 μετά από ατύχημα. Η σύζυγός του έλαβε επίδομα για περίπου δύο χρόνια, καθώς η αρμόδια επιτροπή διαπίστωσε 80% αναπηρία. Τώρα, όμως, η ίδια επιτροπή διαπιστώνει 83% αναπηρία, αλλά λέει πως δεν δικαιούται το επίδομα, παρά το γεγονός ότι χρήζει ειδικής φροντίδας (σ.σ. όλα τα σχετικά έγγραφα είναι στη διάθεσή μας).

-Πότε έγινε το ατύχημα της συζύγου σας και πότε δόθηκε για πρώτη φορά το αναπηρικό επίδομα;

Το ατύχημα έγινε 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Αφού νοσηλεύτηκε στο Ασκληπιείο Βούλας ενάμιση μήνα -30 μέρες στη ΜΕΘ και 15 στην ορθοπεδική- στη συνέχεια μας είπαν ότι πρέπει να πάμε σε κάποιο Κέντρο Αποκατάστασης, δεν μπορούσαν άλλο να μας κρατήσουν εκεί.

Βρήκαμε στη Λάρισα ένα Κέντρο Αποκατάστασης και πήγαμε κατευθείαν εκεί. Έμεινε εκεί μέχρι και τον Αύγουστο του ’24. Όταν φύγαμε από δω, από το Ασκληπιείο, και πήγαμε στο Κέντρο, κάναμε αίτηση για να περάσει «πιστοποίηση» από τα ΚΕΠΑ και να της βγάλουν ποσοστό αναπηρίας. Διότι ήταν εργαζόμενη όταν έπαθε το ατύχημα.

Και πέρασε επιτροπή, εκεί στο Κέντρο Αποκατάστασης που ήταν, και της έβγαλαν 80% αναπηρία. Στην αίτησή μας βάλαμε και ένα επίδομα που είναι «εξωιδρυματικό» και όπως θα δείτε στην πιστοποίηση, γράφει ότι δικαιούταν να το πάρει, με 80% αναπηρία.

Δύο χρόνια αυτά τα λεφτά τα έπαιρνε από το επίδομα. Ήταν για δύο χρόνια η πιστοποίηση. Πριν λήξει, ξανακάναμε αίτηση για να περάσει πάλι επιτροπή.

-Για ποιο μήνα μιλάμε τώρα;

Για τον Ιανουάριο του ’26. Πέρασαν τα δύο χρόνια δηλαδή. Ε, πέρασε επιτροπή και της βγάζουνε ποσοστό αναπηρίας 81%.

Στο επίδομα αυτό, όμως, λέει όχι η επιτροπή! Έκανα ένσταση, καθώς είχα δικαίωμα να κάνω μέσα σε ένα μήνα κατά της απόφασης. Ήρθε πάλι επιτροπή, πριν από 15-20 μέρες, και της βγάζουν 83% τώρα, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας.

Αλλά για το επίδομα πάλι λένε όχι, ότι δεν το δικαιούται.

-Πώς το αιτιολογούνε; Εσείς τι καταλάβατε;

Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ ξέρω πώς πάει η κατάστασή της, αν και δεν είμαι γιατρός… Αλλά απ’ την αρχή μας είπανε, οι νευρολόγοι που την παρακολουθούσαν εδώ στο Ασκληπιείο, ότι έχει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Δηλαδή, όπως το λέω εγώ με τη δική μου γλώσσα, είναι τρία νεύρα κομμένα. Έχει τρεις οπές στο κεφάλι της ας πούμε, πιο πάνω απ’ το μάτι. Αυτές οι οπές, με την πάροδο του χρόνου θα απομακρύνονται η μία άκρη με την άλλη… Όσο θα περνάει ο χρόνος και απομακρύνονται οι οπές, θα χάνει πιο πολύ τη μνήμη της.

Και αυτά δηλαδή που μου είπαν τότε οι γιατροί, τα βλέπω τώρα στις πιστοποιήσεις των γιατρών που περνάνε και τη βλέπουνε. Το 83% δηλαδή δείχνει ότι πάει χειρότερα, δεν πάει καλύτερα. Δεν μιλάμε για 77%, μιλάμε για 83% από 80% που ήταν. Τώρα γιατί το κόψανε αυτό το επίδομα; Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί…

-Εσείς μέσα από την καταγγελία σας προφανώς θέλετε να θέσετε το θέμα στους αρμόδιους, στο αρμόδιο υπουργείο… Προκειμένου να επανεξετάσουν και να αιτιολογήσουν με απλά ελληνικά το γιατί σας κόψανε το επίδομα, από το 80% στο 83%- δηλαδή με μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας.

Έτσι ακριβώς. Και η κατάστασή της είναι χειρότερη. Έχουμε 40 χρόνια μαζί και δεν μπορώ να την αντέξω αυτή την κατάσταση. Μπορούσα να παίρνω μια γυναίκα, να με βοηθάει. Τώρα με τι να την πάρω; Δεν το χορηγούν το επίδομα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, όσο αντέχω ακόμα, να την πάω σε Κέντρο Αποκατάστασης. Στα Κέντρα Αποκατάστασης, τα δημόσια, δεν θα βγάλει ούτε μήνα εκεί. Ξέρετε τι γίνεται εκεί μέσα, ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν τους δίνουν.

Και προσπαθώ, γιατί ζούμε 40 χρόνια μαζί, προσπαθώ μόνος μου και κάνω δουλειές που δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα κάνω, να δω τι θα γίνει αύριο, πώς θα πάει, δηλαδή μήπως βελτιωθεί η κατάστασή της. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα να πάρω μια γυναίκα να με βοηθάει. Δεν υπάρχει.

Λοιπόν, παίρνει σύνταξη αναπηρίας με 33 χρόνια ασφάλειας, 660 ευρώ. Έχω εδώ μαζί μου και την απόφαση της σύνταξης άμα θέλετε να τη δείτε. Με 33 χρόνια ΙΚΑ και ΟΓΑ, παίρνει 660 ευρώ σύνταξη. Πώς να ζήσει ένας άνθρωπος με 83% αναπηρία, να θέλει γιατρό στο σπίτι; Δεν μπορώ να την πάω σε έναν ιδιώτη γιατρό έξω. Στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας, άμα μπει κάποιος το πρωί, ακόμα και στα Επείγοντα, θα τον πάρει το απόγευμα εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εμένα η γυναίκα μου στο καροτσάκι μέχρι το απόγευμα, θα γίνει χαμός εκεί μέσα, δεν έχει καλά τη μνήμη της…

Φάρμακα πληρώνει 25% το μήνα συμμετοχή. Με 33 χρόνια ασφάλεια και με 83% αναπηρία. Είναι δυνατόν να πληρώνει αυτός ο άνθρωπος 25% συμμετοχή στα φάρμακα; Να έχει πληρώσει 33 χρόνια! Γιατί της έτυχε αυτό το ατύχημα και παίρνει αυτή την αναπηρική σύνταξη…

-Το επίδομα πόσο είναι;

Το επίδομα αυτό το «εξωιδρυματικό» ήταν 846 ευρώ.

-Το οποίο σας βοηθούσε πάρα πολύ γιατί κάλυπτε ένα μεγάλο κομμάτι των εξόδων.

Με βοηθούσε γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ο γιατρός που είπα… Πώς θα την πάω φυσικοθεραπείες, πρέπει να ‘ρθει άνθρωπος στο σπίτι να την κάνει. Πληρώνουμε 40 ευρώ την ημέρα για φυσικοθεραπεία.

Δηλαδή, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος με 83% αναπηρία… Δεν είναι μόνο η φυσικοθεραπεία ή ο γιατρός, είναι κι άλλα πράγματα όπως ιδιαίτερα φαγητά. Παίρνει μια χούφτα φάρμακα την ημέρα, πρέπει κάτι να έχει να φάει.

Δηλαδή με τη γυναίκα μου τώρα ζω πράγματα που ζούσα όταν είχα τα παιδιά μου μικρά, να πάρω μπανάνες, να πάρω ένα ψάρι καλό, να πάρουμε ένα κιλό κρέας για να συνέλθουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά.

Γι’ αυτό ήρθα εδώ να κάνω αυτή την καταγγελία, να βοηθηθεί και η γυναίκα μου και άλλοι άνθρωποι… Δεν είναι εκατομμύρια αυτοί οι άνθρωποι! Να βοηθήσει το κράτος. Δηλαδή, δεν έχει λεφτά για αυτούς τους ανθρώπους; Εγώ αυτό πιστεύω, δεν θέλουν να δώσουν λεφτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν έχει λεφτά για αυτούς τους ανθρώπους;

Λεφτά για τον Δημητριάδη που τσακώθηκε με τον Μαρινάκη στο γήπεδο Ολυμπιακός-Ρεάλ, έχει; Να έχει να ο Δημητριάδης 10 αστυνομικούς γύρω του; 10 αστυνομικοί… Δύο χιλιάρικα το μήνα κοστίζει ο καθένας στο Ελληνικό Δημόσιο. Ξέρω κι αυτοί δεν παίρνουν καλό μεροκάματο, αλλά τέλος πάντων, με τις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά, 2 χιλιάρικα κοστίζει ο καθένας. 10 αστυνομικοί, 20 χιλιάρικα το μήνα στον Δημητριάδη, ποιος είναι; Ένας δικηγόρος είναι. Αλλά είναι ανιψιός του Μητσοτάκη… Για αυτούς υπάρχουν λεφτά; Για τη δική μου τη γυναίκα δεν υπάρχουν; Που δούλεψε 33 χρόνια; Και έχει αναπηρία 83%;