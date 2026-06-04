Παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, οι πρώτες γυναίκες στο ΚΕΥΠ Λαμίας για να εισαχθούν στον στρατό.

Συνολικά έδωσαν το παρών 72 γυναίκες, οι οποίες θα υπηρετήσουν την Ελλάδα ως εθελόντριες. Τα νεαρά κορίτσια που βρέθηκαν στο Στρατόπεδο της Λαμίας ήταν αποφασισμένα για αυτή τη νέα τους κίνηση.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Δείτε εικόνες από την άφιξη των γυναικών στο Στρατόπεδο Λαμίας:

Ποια είναι τα κίνητρα για όσες γυναίκες αποφασίσουν να στρατευτούν

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ.).

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης βρέθηκε στο ΚΕΥΠ Λαμίας με αφορμή τη σημερινή σημαντική ημέρα.

Σημειώνεται πως η ορκωμοσία των γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όπου θα παραβρεθούν ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πηγή: LamiaReport