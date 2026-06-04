«Φρένο» επιχειρεί να βάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας στον υπερ- τουρισμό που βιώνει μία από τις ομορφότερες περιοχές της Αθήνας, στην Πλάκα.

Έντεκα αιτήσεις της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», συζητήθηκαν στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, στις οποίες το Σωματείο ζητά να ακυρωθεί η άρνηση του Δήμου Αθηναίων να σφραγίσει τα ακίνητα στην Πλάκα, που μετατράπηκαν από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Ειδικότερα, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» έχει την παραπάνω απαίτηση, εξαιτίας της παράνομης, όπως υποστηρίζει, αλλαγής χρήσης από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα.

Σημειώνεται ότι στις χρήσεις γης που προβλέπονται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας, το οποίο έχει ως σκοπό του την διαφύλαξη και την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, δεν περιλαμβάνονται Airbnb και ξενοδοχεία.

Το Σωματείο τόνισε πως οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τα χρησιμοποιούν ως τουριστικά καταλύματα μέσω του συστήματος Airbnb σε ανεξέλεγκτο βαθμό, και για αυτόν τον λόγο πρέπει να σφραγιστούν, καθώς η επιτρεπόμενη χρήση τους είναι εκείνη της γενικής κατοικίας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με Πρόεδρο τον Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή, τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκου, αναμένεται να αποφανθεί αν νόμιμα ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης των ακινήτων και της πραγματικής χρήσης, μετά από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στην Πλάκα.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.

Το χρονικό της υπόθεσης με τα Airbnb στην Πλάκα

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, το 2023, όπου μέλη της ΕΛΛΕΤ, τα οποία κατοικούν στην Πλάκα, αντιλήφθηκαν ότι σιγά σιγά το ένα σπίτι μετά το άλλο, μετατρεπόταν σε Airbnb.

Για αυτόν τον λόγο επέλεξε 16 περιπτώσεις και ζήτησε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων την σφράγισή τους.

Ο Δήμος ωστόσο αρνήθηκε την σφράγισή τους, καθώς «δεν ορίζεται στην πολεοδομική/τουριστική νομοθεσία ότι οι κατοικίες που μισθώνονται βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αποτελούν τουριστικά καταλύματα».

Η ΕΛΛΕΤ στην σχετική αίτησή της τόνισε ότι παραβιάζεται το προστατευτικό καθεστώς που ισχύει για την περιοχή της Πλάκας και απαγορεύει από το 1993 τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων στην ιστορική περιοχή.

Στη συνέχεια, η ΕΛΛΕΤ προσέφυγε για βοήθεια στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της πράξης αυτής.

Η παρέμβαση του Υπουργείου Τουρισμού

Χθες, Τετάρτη 3 Ιουνίου, το Υπουργείο Τουρισμού κατέθεσε στο ανώτατο δικαστήριο τις θέσεις του, οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας, τα τουριστικά καταλύματα και τα καταλύματα που μισθώνονται βραχυχρόνια είναι «καθεστώτα νομικώς και λειτουργικώς διακριτά και δεν δύνανται να θεωρηθούν όμοια». Δηλαδή τα Airbnb, ακόμη κι αν λειτουργούν ως ξενοδοχεία, εκ του νόμου θεωρούνται αντίστοιχα της κατοικίας.

Από το 2016 η νομοθεσία διαχωρίζει τις περιπτώσεις των κτηρίων που μισθώνονται ολόκληρα, θεωρώντας ότι εάν συμβαίνει αυτό τότε, θα πρέπει να θεωρούνται τουριστικές επιχειρήσεις, με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Η περιοχή της Πλάκας είναι μια διαφορετική περίπτωση, λόγω «του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της ανάγκης διαφύλαξης του πολιτιστικού της αποθέματος και της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων». Σε αυτό το πλαίσιο η ερμηνεία του νόμου «οφείλει να κινείται προς την κατεύθυνση της αυξημένης προληπτικής προστασίας, καταλαμβάνοντας και δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης που, ανεξαρτήτως του νομικού τους χαρακτηρισμού, δύνανται να επιφέρουν όχληση και λειτουργικές επιβαρύνσεις στον αστικό ιστό».

Επίσης η Πλάκα υπάγεται σε καθεστώς αυξημένης προστασίας, γεγονός που σημαίνει πως «η αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν δύναται να αποσυνδέεται από τις επιταγές διατήρησης του οικιστικού χαρακτήρα και περιορισμού οχλουσών χρήσεων».

Συνεπώς, το Υπουργείο Τουρισμού κατέληξε στο ότι «η ανάπτυξη βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε καταστρατήγηση των ειδικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την περιοχή (σ.σ. της Πλάκας) ούτε να λειτουργεί ως έμμεσο υποκατάστατο απαγορευμένων τουριστικών χρήσεων».