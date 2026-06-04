Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ενίσχυσή του, αποκτώντας τον Νιγηριανό κεντρικό, Πασκάλ Οζοκόγιε. Ο 22χρονος βολεϊμπολίστας αποκτήθηκε από τη σέρβικη Νις, με την φανέλα της οποίας αγωνίστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν, όπου και ξεχώρισε για τις επιδόσεις του. Πριν τη Νις αγωνίστηκε και στην Αλβανία, φορώντας τη φανέλα της Παρτιζάνι Τίρανα.

Πλέον θα φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ, αποτελώντας το νέο στυλοβάτη στο κέντρο των Κρητικών.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΦΗ συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση, με τον 22χρονο (18/10/2004, 2μ05) Νιγηριανό κεντρικό Pascal Ozokoye (Πασκάλ Οζοκόγιε).

Ο Pascal Ozokoye, τα τελευταία τρία χρόνια, αγωνίστηκε στην Σερβία και OK Niš και μάλιστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μεταξύ των κεντρικών του Πρωταθλήματος.

Το 2022 αγωνίστηκε στην αλβανική ομάδα Partizani Tirana με την οποία κατέκτησε το αλβανικό πρωτάθλημα και αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ της διοργάνωσης.

Θεωρείται, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους νεαρούς παίκτες της Νιγηρίας. Αγωνίστηκε με την Εθνική Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 του 2021, όπου κατέγραψε 57 πόντους σε 7 αγώνες.

Αγωνίστηκε επίσης, στην ανδρική Εθνική ομάδα της Νιγηρίας στους Αφρικανικούς του 2024».

Στις πρώτες του δηλώσεις, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, ανέφερε: «Είναι μια καλή ευκαιρία για μένα ο ΟΦΗ. Πηγαίνω σε μια πολύ καλή και ιστορική ομάδα. Ένα μεγάλο αθλητικό οργανισμό με πολλά αθλήματα. Θέλω να εξελιχθώ στον ΟΦΗ και να γίνω καλύτερος παίκτης. Έρχομαι να βοηθήσω την ομάδα, να πάρει καλά αποτελέσματα. Είχα μια πολύ καλή σεζόν, στην Σερβία. Ήταν για μένα μια πολύ καλή σεζόν. Ήμουν στους κορυφαίους σκόρερ, κεντρικούς του Πρωταθλήματος. Εύχομαι και με τον ΟΦΗ να σημειώσω διακρίσεις και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».