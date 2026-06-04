Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν υποχώρησε ο μπροστινός τροχός αεροσκάφους με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του, στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες.

Το αεροσκάφος βρισκόταν στην πύλη του αεροδρομίου, όμως οι επιβάτες δεν είχαν επιβιβαστεί όταν συνέβη το ατύχημα. Βέβαια, λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστη από την κατάρρευση του συστήματος προσγείωσης, η προγραμματισμένη για σήμερα πτήση LH450 ακυρώθηκε.