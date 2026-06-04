Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Για συστηματική και παράνομη χρήση υπέρμετρης βίας από την Ελληνική Αστυνομία εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ κάνει λόγο η Διεθνής Αμνηστία, σε νέα έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ.

Η οργάνωση ζητά την άμεση απαγόρευση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων.

Η έρευνα, με τίτλο «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης: Μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας», αναδεικνύει δύο βασικά προβλήματα.

Αφενός ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαδηλώσεις δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και, αφετέρου, ότι διαπιστώνεται μια διαρκής κουλτούρα προστασίας των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που προβαίνουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Στο στόχαστρο το δικαίωμα της συνάθροισης»

Η Κονδύλια Γώγου, Περιφερειακή Ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, τονίζοντας τις συνέπειες αυτών των πρακτικών: «Το δικαίωμα στην ελευθερία του ειρηνικώς συνέρχεσθαι στην Ελλάδα παραβιάζεται κατάφωρα τόσο στη νομοθεσία, όσο και στην πράξη. Ειρηνικοί διαδηλωτές υφίστανται αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας τους, ποινικοποιούνται και έρχονται αντιμέτωποι με παράνομη χρήση βίας».

Τα ευρήματα της έρευνας

Βασιζόμενη σε οπτικοακουστικό υλικό και γραπτές μαρτυρίες, η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε ένα συγκεκριμένο μοτίβο επικίνδυνων αστυνομικών τακτικών όπως επικίνδυνη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και αλόγιστη χρήση γκλομπ, που προκαλούν σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς και ψυχολογικά τραύματα.

Επίσης, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ γίνονται συστηματικά στόχος των Αρχών την ώρα που καλύπτουν τα γεγονότα.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του φωτορεπόρτερ Μάριου Λώλου, ο οποίος υπέστη απώλεια ακοής και τραυματισμό στο κεφάλι, όταν χτυπήθηκε από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που έριξε αστυνομικός στις 26 Ιανουαρίου 2025, ενώ κάλυπτε διαδήλωση για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Λώλος, που έχει δεχθεί και άλλες επιθέσεις στο παρελθόν, δήλωσε στη Διεθνή Αμνηστία: «Κρατούσα τη φωτογραφική μηχανή μου και ήταν ολοφάνερο πως ήμουνα φωτορεπόρτερ. Πιστεύω πως ο αστυνομικός των ΜΑΤ πέταξε σκοπίμως πάνω μου τη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης… Με πέτυχε στην αριστερή πλευρά (του κεφαλιού μου) κι έσκασε δίπλα μου. Αν είχε σκάσει στο κεφάλι μου και όχι λίγο μετά, δεν θα μιλούσαμε μαζί αυτή τη στιγμή […]».