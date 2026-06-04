Για πλήρη ευθυγράμμιση της κυβέρνησης Τραμπ με την πολιτική της προηγούμενης αμερικανικής ηγεσίας στο Ουκρανικό κάνει λόγο η Μόσχα.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο, αποδεικνύουν πως η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει μετατραπεί πλέον σε «πόλεμο του Τραμπ».

Σύμφωνα με το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, RIA, ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι οι εχθροπραξίες θα είχαν ήδη τερματιστεί, εάν η Ουάσιγκτον επεδίωκε πραγματικά μια ειρηνευτική διευθέτηση.

Η αντίδραση της Μόσχας πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προανήγγειλε εξελίξεις «πολύ σύντομα» σχετικά με την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία.

Το συγκεκριμένο πακέτο βοήθειας είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά η χορήγησή του είχε καθυστερήσει με ευθύνη του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας.

Κατά τον Λαβρόφ, η σταθερή στήριξη του Ρούμπιο προς το Κίεβο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν πλέον θεμελιώδεις διαφορές στην προσέγγιση των ΗΠΑ και της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας.

Η πολιτική αντίφαση του Ντόναλντ Τραμπ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ρητορική που είχε υιοθετήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, για τη θεωρία του «ξένου πολέμου»: Λίγο μετά την ορκωμοσία του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σπεύσει να διαχωρίσει τη θέση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία αποτελεί «πόλεμο του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν και όχι δικό του.»

Παρά την αποκατάσταση του διαύλου επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, και τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του για άμεσο τερματισμό του πολέμου, η κυβέρνησή του συνεχίζει την έμπρακτη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση του Κιέβου.

Η σύνδεση Ρωσίας – ΗΠΑ

Παρόλα αυτά, το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει αύριο συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό και θα συνδέει τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε σήμερα ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Ταμείου και ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις.

«Αύριο υπογράφουμε συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας, η οποία θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda.