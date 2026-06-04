Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Πάτρας, καθώς μια 16χρονη μαθήτρια δεν επέστρεψε στο σπίτι της μετά το σχολείο.

Ο πατέρας της ανήλικης μετέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην Ασφάλεια Πατρών και δήλωσε την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η 16χρονη πήγε το πρωί στο σχολείο, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ, χωρίς να έχει δώσει ούτε ένα σημάδι ζωής μέχρι στιγμής.

Το κορίτσι το πρωί της Πέμπτης κατευθύνθηκε προς το Λύκειο, στο οποίο φοιτά, προκειμένου να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες ενδοσχολικές εξετάσεις. Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα ίχνη της χάθηκαν.

Φίλοι και συγγενείς προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της, χωρίς όμως αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να απευθυνθούν στις Αστυνομικές Αρχές.