Την πραγματική έκταση της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών και άλλων λυμάτων στον Κηφισό επιχειρούν να αποκαλύψουν οι Αρχές, μετά τις τρεις συλλήψεις που έγιναν επ’ αυτοφώρω το πρωί της Τρίτης στο Αιγάλεω.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται πλέον η δραστηριότητα εταιρείας που αναλάμβανε την παραλαβή αποβλήτων από βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις. Οι Αρχές αναμένεται να συγκρίνουν τον όγκο των αποβλήτων που παρέλαβαν τα βυτιοφόρα από τις επιχειρήσεις με τις οποίες υπήρχαν συμβάσεις, με τις ποσότητες που τελικά παραδίδονταν νόμιμα στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μεταμόρφωση.

Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκαν ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου που εντοπίστηκε να αδειάζει το φορτίο του σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας του πρατηρίου.

Πώς αποκαλύφθηκε η παράνομη απόρριψη

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, έχοντας πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα που στάθμευαν στον χώρο του πρατηρίου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα οχήματα παραλάμβαναν λύματα από διάφορες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου και το νοσοκομείο Αττικόν, στο πλαίσιο συμβάσεων για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

Το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 06:00, ένα από τα βυτιοφόρα παρέλαβε φορτίο από τις εγκαταστάσεις της Παπαδοπούλου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων, επρόκειτο για ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο με υψηλή οξύτητα.

Αντί το φορτίο να οδηγηθεί για την προβλεπόμενη επεξεργασία, το βυτιοφόρο κατευθύνθηκε σε πρατήριο καυσίμων. Εκεί ο οδηγός συνέδεσε σωλήνα με φρεάτιο, με τη διαδικασία να παραπέμπει εξωτερικά σε εκφόρτωση καυσίμων. Στην πραγματικότητα, όμως, άρχισε να διοχετεύει το φορτίο των αποβλήτων στο φρεάτιο.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε από συνεργείο της ΕΥΔΑΠ προέκυψε ότι, μέσω παράνομων συνδέσεων, τα απόβλητα διοχετεύονταν στο δίκτυο ομβρίων, καταλήγοντας στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε τη στιγμή που είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία απόρριψης.

Τι δείχνουν τα δείγματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τα δείγματα που ελήφθησαν επιτόπου εμφάνισαν pH 4,8, στοιχείο που παραπέμπει σε ιδιαίτερα όξινο φορτίο.

Τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένονται, ωστόσο τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.

Το συγκεκριμένο φορτίο δεν χαρακτηρίζεται ως τοξικό. Ωστόσο, προκειμένου να διοχετευθεί νόμιμα στο αποχετευτικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε προηγουμένως να έχει υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Η ΕΥΔΑΠ μπορεί να παραλαμβάνει βιομηχανικά απόβλητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν προηγουμένως υποστεί την προβλεπόμενη επεξεργασία από την παραγωγό βιομηχανία και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ανάλυσης. Μετά την παραλαβή τους, οδηγούνται μέσω του δικτύου στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας.

Έρευνα για τη δραστηριότητα των βυτιοφόρων

Οι Αρχές φέρεται να είχαν θέσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπό παρακολούθηση ήδη από τους θερινούς μήνες, ενώ οι έρευνες εντάθηκαν εκ νέου τον Σεπτέμβριο.

Το φορτίο που εντοπίστηκε την Τρίτη υπολογίζεται σε περίπου 16 κυβικά μέτρα και προερχόταν από την παραγωγική μονάδα της Παπαδοπούλου στην Ιερά Οδό.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Παπαδοπούλου ξεκαθαρίζει σε ανακοίνωσή της ότι δεν είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων μετά την παραλαβή τους, καθώς αυτή είχε ανατεθεί συμβατικά σε εξωτερική εταιρεία μεταφοράς.

Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο βυτιοφόρο δεν ανήκε στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία που είχε αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μεταμόρφωση.

Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι ο ανάδοχος είχε υποχρέωση να τηρεί όλες τις περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις και δηλώνει ότι προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, διατηρώντας παράλληλα κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Στο μικροσκόπιο και άλλες παράνομες απορρίψεις

Η υπόθεση δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αντίθετα, αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου λειτουργούν αρκετοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων και βυτιοφόρων.

Σε αρκετές από αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχουν φρεάτια που συνδέονται με το δίκτυο ομβρίων, ενώ έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις αποβλήτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, τέτοιες πρακτικές φέρεται να πραγματοποιούνται ακόμη και μετά από έντονες βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη παροχή νερού στον Κηφισό μπορεί να δυσχεράνει τον εντοπισμό των ρύπων.

Παρόμοια προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην Ανατολική Αττική, όπου η απουσία ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου έχει οδηγήσει, σύμφωνα με καταγγελίες, σε παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων με το δίκτυο ομβρίων.