Τραγικό τέλος βρήκε μια 32χρονη γυναίκα τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/9/2026) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, όταν ξέσπασε φωτιά στην κατοικία της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 02:00 σε χώρο – προσθήκη της κατοικίας, ο οποίος υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τις φλόγες.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, σύμφωνα με μαρτυρία η 32χρονη είχε προηγουμένως ετοιμάσει φαγητό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή εάν οφείλεται σε διαφορετική αιτία.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από γείτονες, οι οποίοι την απομάκρυναν από το φλεγόμενο σπίτι. Δεν έφερε εγκαύματα, με τις μέχρι τώρα ενδείξεις να παραπέμπουν σε θάνατο από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών που είχαν κατακλύσει τον χώρο.

Από την πυρκαγιά δεν κατάφερε να διαφύγει ούτε το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φέρεται να εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι και έχασε επίσης τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, η σορός της 32χρονης αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου της.