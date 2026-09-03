Μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου σε ορεινή και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Κορινθία, αποκαλύπτοντας μια τεράστια φυτεία κάνναβης.

Στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ, εντόπισαν και εκρίζωσαν 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα ξένης καταγωγής.

Τα προσδοκώμενα κέρδη του εγκληματικού δικτύου εκτιμώνται στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση των συνεργών του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Φυτεία σε χώρο με φυσική συγκάλυψη

Έπειτα από συστηματική αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώρο, που καλυπτόταν από πυκνή φυσική βλάστηση, μια πλήρως οργανωμένη καλλιέργεια.

Συνολικά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 2.189 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε έως και τα 2 μέτρα και 10 εκατοστά.

Παράλληλα, κατασχέθηκε ολόκληρος ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη φροντίδα των φυτών.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω έναν 27χρονο ξένης καταγωγής, την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες άρδευσης και σκαλίσματος των δενδρυλλίων.

Οργανωμένος καταυλισμός και επαγγελματικός εξοπλισμός

Από την έρευνα στον χώρο της φυτείας και στους βοηθητικούς χώρους αποκαλύφθηκε ότι οι καλλιεργητές είχαν εγκαταστήσει μια πλήρη υποδομή για τη διαμονή και την επεξεργασία της παραγωγής.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 12 κιλών και 876 γραμμαρίων.

συνολικού βάρους 12 κιλών και 876 γραμμαρίων. Αυτοσχέδια αποξηραντήρια , δεξαμενή νερού, θερμοκήπιο, καθώς και ειδικό μηχάνημα-αποξηραντήριο.

, δεξαμενή νερού, θερμοκήπιο, καθώς και ειδικό μηχάνημα-αποξηραντήριο. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαβίωσης (σκηνές, αυτοσχέδια κουζίνα) για τη συνεχή παραμονή των καλλιεργητών στο σημείο.

(σκηνές, αυτοσχέδια κουζίνα) για τη συνεχή παραμονή των καλλιεργητών στο σημείο. Ένα όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Πάνω από 3,3 εκατ. ευρώ τα προσδοκώμενα κέρδη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε η εγκληματική ομάδα από τη συγκομιδή και τη διακίνηση της κάνναβης υπολογίζεται ότι κυμαινόταν στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος του 27χρονου συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, η οποία περιλαμβάνει και τους ασύλληπτους συνεργούς του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την πλήρη ταυτοποίηση και σύλληψη των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.