Βίντεο ντοκουμέντα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τη δράση του κυκλώματος των εκβιαστών, που φέρεται να συνδέεται με τη «μαφία των φυλακών». Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων που έγιναν στόχος και αξιολογήθηκε από τις αστυνομικές Αρχές.

Στα παρακάτω βίντεο διακρίνεται η επίθεση σε καφετέρια στην Αχαρνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Μέλος της σπείρας σπάει τη τζαμαρία της καφετέριας πριν πετάξει χειροβομβίδα:

Η εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. αποτελείτο, σύμφωνα με πληροφορίες, από εννέα κεντρικά μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα πέντε, συνελήφθησαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και πρόκειται για δύο ημεδαπούς και τρεις αλλοδαπούς ηλικίας, 19, 17, 19, 18 και 20 ετών.

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι γνωστός βαρυποινίτης με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τρικάλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδινε εντολές μέσα από τις φυλακές.

Βίντεο με τη δράση του κυκλώματος των εκβιαστών:

Οι υπόλοιποι τρεις που ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της συμμορίας είναι ένας Έλληνας Ρομά που βρίσκεται στις Φυλακές Μαλανδρίνου και δύο άνδρες με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο ένας κρατείται επίσης στο σωφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου ενώ ο δεύτερος στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα.

Απαιτούσαν χρήματα για «προστασία»

Τα καταστήματα «Paris» και «Best» στο κέντρο της Αθήνας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των κακοποιών. Μεταξύ άλλων απαιτούσαν από τους ιδιοκτήτες τεράστια χρηματικά ποσά για «προστασία».

Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, φέτος, σημειώθηκαν εκρήξεις δύο χειροβομβίδων στα παραπάνω καταστήματα, όσο ήταν κλειστά, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στις 5 Οκτωβρίου ακολούθησε νέα επίθεση, όταν στελέχη της σπείρας πέταξαν χειροβομβίδα έξω από το κατάστημα «Paris», ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν θαμώνες του μαγαζιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μια νεαρή κοπέλα.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τα μέλη της συμμορίας

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τους συλληφθέντες του κυκλώματος των εκβιαστών, το οποίο συνδέεται ακόμη και με εμπρησμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα. Το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, όπου και απολογούνται για την εγκληματική δράση τους.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα, τα οποία είναι τα εξής: