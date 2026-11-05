Ραντεβού στους δρόμους της Αθήνας δίνει εκ νέου η εκπαιδευτική κοινότητα, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να προχωρούν σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στα Προπύλαια. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) καλεί τον εκπαιδευτικό κόσμο σε μαζική συμμετοχή, θέτοντας επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας.

Τα κεντρικά αιτήματα της κινητοποίησης

Στην αιχμή των διεκδικήσεων του εκπαιδευτικού κόσμου βρίσκονται τα εξής σημεία:

Οικονομική ενίσχυση: Ουσιαστική και επαρκής αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Ασφάλεια υποδομών: Άμεση εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τεχνικών ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτηρίων.

Συνθήκες διδασκαλίας: Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά σχολικό τμήμα.

Δημόσιος χαρακτήρας: Απόλυτη διασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, με ρητή αντίθεση σε κάθε απόπειρα αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Αλλαγές στο Λύκειο: Εναντίωση στη θεσμοθέτηση εξετάσεων «πανελλαδικού τύπου» κατά τη διάρκεια του Λυκείου.

Η ΟΛΜΕ, μέσα από σχετική ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει πως στηρίζει απόλυτα τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις:

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. […] Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι ενώνει συμβολικά και ουσιαστικά τη φωνή της με τους Γάλλους εργαζόμενους και τη νεολαία που βρίσκονται στους δρόμους ,αγωνιζόμενοι για τα δικά τους κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.

Κλειστός ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του Μετρό

Κλειστός από τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης θα είναι ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» του Μετρό, λόγω του συλλαλητηρίου που έχει πραγματοποιηθεί για τις 11:00 στα Προπύλαια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.