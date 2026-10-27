Έντονη ανησυχία προκάλεσαν εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Λάρισα, στις οποίες φαίνεται τρένο να περνά από σιδηροδρομική διάβαση την ώρα που η προστατευτική μπάρα παραμένει σηκωμένη.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην οδό Καραγάτση, με κατοίκους και διερχόμενους να αναρτούν σχετικά βίντεο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μπάρα φέρεται να είχε «κολλήσει» σε ανοιχτή θέση για αρκετή ώρα, χωρίς να κατέβει πριν από τη διέλευση του συρμού. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που παρουσιάζεται αντίστοιχο πρόβλημα στη συγκεκριμένη διάβαση.

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς μία ανοιχτή μπάρα μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η διάβαση είναι ελεύθερη και ότι δεν πλησιάζει τρένο.

Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος στην περίπτωση που κάποιο όχημα προσεγγίσει το σημείο με αυξημένη ταχύτητα και, βλέποντας τη μπάρα σηκωμένη, επιχειρήσει να διασχίσει τις γραμμές χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως την έλευση του συρμού.

Οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξει άμεσος έλεγχος και αποκατάσταση της λειτουργίας της διάβασης, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σοβαρό ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα.