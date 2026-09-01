Σε φάση αστάθειας φαίνεται πως παραμένει το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το τετραήμερο «μπλακ άουτ», το οποίο ο Οργανισμός απέδωσε σε κυβερνοεπίθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, το δίκτυο ενημέρωσης του επιβατικού κοινού παρουσίασε εκ νέου σοβαρά προβλήματα.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, οι έξυπνες οθόνες σε αρκετές στάσεις τέθηκαν ξανά εκτός κανονικής λειτουργίας. Αντί για τους αναμενόμενους χρόνους άφιξης των οχημάτων, οι επιβάτες αντίκριζαν αποκλειστικά το μήνυμα «δοκιμαστική λειτουργία», μια εικόνα πανομοιότυπη με τα όσα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Πέμπτη (27/8).

Τα τεχνικά ζητήματα δεν περιορίστηκαν στις στάσεις, αλλά επηρέασαν άμεσα και την εφαρμογή για τα κινητά του Οργανισμού. Οι χρήστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις στη φόρτωση των αποτελεσμάτων, ενώ η ζωντανή απεικόνιση της διαδρομής (το στίγμα GPS) των λεωφορείων και των τρόλεϊ ήταν εξαιρετικά ασταθής, εμφανίζοντας συνεχή σφάλματα.