Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 11χρονος μαθητής, ο οποίος υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση μετά από σοκαριστικό ατύχημα, με το ηλεκτρικό του πατίνι που σημειώθηκε το Σάββατο στην Κυπαρισσία. Το περιστατικό, που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τους κινδύνους από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους δρόμους.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, ο 11χρονος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 37χρονος. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το παιδί να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα και να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα.

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η μεταφορά του στην Αθήνα.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ο μικρός παραμένει υπό στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας (χρήση κράνους) και αν υπήρξε παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αρχικά, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ διενεργήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις για τον εντοπισμό αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Η ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο

Το νέο αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας. Ειδικοί της οδικής ασφάλειας τονίζουν ότι η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από παιδιά κάτω των 12 ετών απαγορεύεται σε δημόσιους δρόμους, ενώ για ηλικίες 12-15 απαιτείται επίβλεψη ενηλίκου και υποχρεωτική χρήση κράνους.

«Είναι απαραίτητο οι γονείς να αντιληφθούν ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι, αλλά ένα όχημα που κινείται με ταχύτητα και απαιτεί δεξιότητες και προστασία», αναφέρουν πηγές της Τροχαίας.