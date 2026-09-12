Νέα στοιχεία και κρίσιμα ερωτήματα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι Αρχές ξεσκονίζουν κάθε λεπτομέρεια της τραγωδίας, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν ψηφιακά πειστήρια και μαρτυρίες που περιπλέκουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσιοποίησε το Mega, η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικές δυνάμεις όταν εισήλθαν στο ιατρείο προκαλεί εντύπωση. Ο χώρος όπου βρέθηκε νεκρός ο καλλιτέχνης φαίνεται πως είχε καθαριστεί σχολαστικά προτού φτάσουν οι Αρχές.

Την καθαριότητα του δωματίου φέρονται να ανέλαβαν η νοσηλεύτρια και μία ακόμη συνάδελφός της. Η ίδια η νοσηλεύτρια κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια διότι αποτελεί τυπική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση θεραπείας του εκάστοτε ασθενούς».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η γραμματέας του ιατρείου, η οποία υποστήριξε στην κατάθεσή της: «Όσον αφορά τον χθεσινό καθαρισμό του χώρου όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι μία τυπική διαδικασία που γίνεται πάντα μετά από κάποια ιατρική πράξη. Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στον χώρο».

Ωστόσο, το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και ενδέχεται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα της υπόθεσης, είναι εάν οι δύο γιατροί έδωσαν την εντολή να καθαριστεί ο χώρος ενώ ο τραγουδιστής ήταν ήδη νεκρός.

Ντοκουμέντα από το εσωτερικό του ιατρείου:

42 λεπτά σε λειτουργία το μηχάνημα

Την ίδια ώρα, τα ψηφιακά πειστήρια καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ιατρού, Ιωάννας Γάκα, η οποία δήλωνε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει. Μία φωτογραφία από το λογισμικό του μηχανήματος «INUS PHERESIS» αποδεικνύει ότι τη μοιραία 9η Σεπτεμβρίου το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και παρέμεινε ενεργό για 42 ολόκληρα λεπτά.

Το φωτογραφικό ντοκουμέντο από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης:

Το αγωνιώδες κενό των 87 λεπτών

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται πλέον το ανεξήγητο «κενό» των 87 λεπτών που μεσολάβησαν μέχρι να κληθεί τελικά το ΕΚΑΒ.

Το διάστημα αυτό αναλύεται στα 42 λεπτά κατά τα οποία φαίνεται πως λειτουργούσε το ιατρικό μηχάνημα και σε επιπλέον 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών, όπως περιέγραψε η γραμματέας, έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν πανικόβλητοι στο δωμάτιο, επιχειρώντας να κάνουν ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη, προτού τελικά αποφασίσουν να της ζητήσουν να καλέσει ασθενοφόρο.

Πλέον, οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το παζλ της τραγωδίας λεπτό προς λεπτό. Οι αστυνομικοί εξετάζουν διεξοδικά τα ψηφιακά ίχνη, τα αρχεία των ραντεβού, τα δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, προκειμένου να συνθέσουν το ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων από τη στιγμή που ο τραγουδιστής παρουσίασε την πρώτη επιπλοκή.