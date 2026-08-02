Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Πιερίας για έναν άνδρα 35 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιά, στο φαράγγι του Ολύμπου.

Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τις διασωστικές αρχές, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και τεχνογνωσία για την προσέγγιση του σημείου.

Γιγαντιαία κινητοποίηση των Αρχών

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα. Εδώ και περίπου μία ώρα, ειδική ομάδα διασωστών έχει ξεκινήσει από το Λιτόχωρο με κατεύθυνση το φαράγγι.

Συνολικά στο σημείο επιχειρούν 10 άτομα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Κατερίνης και Λιτοχώρου, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και εξαμελής ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ, εξειδικευμένη σε διασώσεις σε ορεινά και επικίνδυνα περάσματα.

Μάχη με τον χρόνο στο δύσβατο φαράγγι

Οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθώντας να προσεγγίσουν τον 35χρονο όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου να στηθεί η γέφυρα μεταφοράς του σε ασφαλές σημείο, όπου θα μπορέσει να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.