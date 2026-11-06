Λίγες ώρες μετά την απολογία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, που πλέον παίρνει το δρόμο για τη φυλακή, ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Τσάκος, παραιτήθηκε τόσο από την υπεράσπισή του, όσο και από αυτή της προφυλακισμένης επίσης συντρόφου του.

Στην ανακοίνωσή του ο συνήγορος επισημαίνει:

«Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Τσάκος δηλώνει ότι δεν εξακολουθεί να είναι συνήγορος υπεράσπισης και δεν εκπροσωπεί εφεξής τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά” και συγκεκριμένα τον ιδρυτή αυτής (1ο κατηγορούμενο) και τη πρώην σύζυγό του (2η κατηγορούμενη).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών των ανωτέρω ενώπιον του κ. Ανακριτή σηματοδότησε και την περάτωση της μέχρι σήμερα συνεργασίας και τούτο διότι προέκυψε διαφωνία ως προς τη χάραξη της περαιτέρω υπερασπιστικής γραμμής, καθώς και ως προς τον τρόπο δημόσιας έκφρασής της».