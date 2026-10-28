Η κακοκαιρία πλήττει από το βράδυ της Τρίτης τις Σποράδες και το Νότιο Πήλιο, οι εικόνες που μας έρχονται από την Μαγνησία είναι τραγικές. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οι χείμαρροι έχουν «φουσκώσει» και τα νερά έχουν φτάσει μέχρι τα σπίτια των κατοίκων.

Σε Μαγνησία και Σποράδες καταγράφηκαν σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία, στην Πορταριά – 112 χιλιοστά, στη Ζαγορά – 104 χιλιοστά και στη Σκιάθο – 102 χιλιοστά.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στο Νότιο Πήλιο

Βαρύ ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας και στη νότια πλευρά του Πηλίου. Οι οικισμοί Πλατανιάς, Μηλίνα και Χόρτο βρέθηκαν στο στόχαστρο των σφοδρών βροχοπτώσεων, οι χείμαρροι φούσκωσαν, οι δρόμοι καλύφθηκαν από φερτά υλικά, ενώ καταγράφηκαν εισροές υδάτων σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός μίλησε στο magnesianews.gr για την κακοκαιρία. «Τα πράγματα στην περιοχή είναι ακόμη χειρότερα από την κακοκαιρία Daniel, υπάρχουν πλημμυρισμένα σπίτια», υπογράμμισε.

Ειδικότερα, στον Πλατανιά, τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να πλημμυρίσουν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμανάκι, το οποίο έχει σχεδόν χαθεί κάτω από τα νερά.

Πλημμύρισε ο Πλατανιάς:

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μηλίνα, όπου η θάλασσα έχει βγει στο οδόστρωμα. Τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά στους δρόμους και οι οδηγοί καλούνται να είναι πολύ προσεκτικοί. Στο Χόρτο ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με λίμνη ενώ το ποτάμι της περιοχής έχει υπερχειλίσει, με τη ροή του νερού να είναι σφοδρή στο ύψος της γέφυρας.

Βίντεο από τη Μηλίνα:

Ήχησε 112 στον Πλατανιά

Νωρίτερα, το σημέρι της Τετάρτης ήχησε 112 στην περιοχή του Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, «μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων», αναγράφεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 28, 2026

Η ΕΜΑΚ μετέφερε με βάρκα χτυπημένο κάτοικο από τον Πλατανιά

Οι κάτοικοι στο δεξί τμήμα του Πλατανιά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αποκλεισμένοι και είναι αδύνατο να μετακινηθούν.

Η επέμβαση της ΕΜΑΚ ήταν σωτήρια στην περίπτωση ενός τραυματισμένου κατοίκου. Ο άνδρας δεν μπορούσε να περάσει από τη μία πλευρά του χωριού στην άλλη και στην προσπάθειά του να ανοίξει ένα φρεάτιο για να απομακρύνει τα νερά που μπήκαν σπίτι του, τραυματίστηκε.

Βίντεο από την απομάκρυνση του τραυματισμένου άνδρα από τον Πλατανιά:

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ απομάκρυναν τον κάτοικο του Πλατανιά από τα σημείο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείου Βόλου.

«Βούλιαξε» η Σκιάθος

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Σκιάθο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Για λόγους ασφαλείας, ο περιφερειακός και τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου παραμένουν κλειστά, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Με απόφαση της Αστυνομίας, από τις 13:30 σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές. Η απαγόρευση περιλαμβάνει, επίσης, τις περιοχές Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος, καθώς και τις κάθετες οδούς που συνδέονται με το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υποχώρηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστη η πλήρης έκταση των ζημιών που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δυσχεραίνει την καταγραφή τους. Η αποτίμηση των καταστροφών θα καταστεί δυνατή μετά την εξασθένηση των φαινομένων και την ασφαλή πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Πηγές: Skiathos Life και Magnesia News