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Μονοκινητήριο αεροσκάφος ελαφρού τύπου, με 2 επιβαίνοντες, έπεσε στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας στην Πιερία. Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το αεροσκάφος εντοπίστηκε εντός κοίτης χειμμάρου πλησίον του αεροδιαδρόμου της Αερολέσχης Πιερίας.

Η ειδοποίηση στις Αρχές δόθηκε γύρω στις 13:50. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν το αεροσκάφος σε ξερή κοίτη ποταμού, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της τοπικής Αερολέσχης.

Κινητοποίηση των Αρχών και μεταφορά στο ΕΚΑΒ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό, από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Οι δύο επιβαίνοντες βρέθηκαν έξω από το αεροσκάφος χωρίς τις αισθήσεις τους.

Αφού μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τους πυροσβέστες, παραδόθηκαν στα πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους.

Από τη συντριβή δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημο ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων.