Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στη Γαλλία, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων, με τις επιθέσεις να στρέφονται τόσο κατά πολυτελών οίκων μόδας, όσο και κατά επιχειρήσεων καθημερινών ειδών.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδες κουκουλοφόρων να σπάνε βιτρίνες, να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αφαιρούν προϊόντα μεγάλης αξίας, προτού απομακρυνθούν από το σημείο. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν καταστήματα των Louis Vuitton, Celine και Dior, αλλά και οι Galeries Lafayette, ένα από τα πιο γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού.

Στο στόχαστρο οι πολυτελείς οίκοι μόδας στο Παρίσι

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα επεισόδια σε εμπορικές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τα σχετικά βίντεο, δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα για να σπάσουν τις προσόψεις καταστημάτων, εισβάλλοντας στη συνέχεια στο εσωτερικό τους και αφαιρώντας τσάντες, ρούχα και άλλα ακριβά εμπορεύματα.

Λεηλασίες καταγράφηκαν κοντά στην πλατεία Βαντόμ, καθώς και σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Παράλληλα, στην περιοχή της πλατείας République, ομάδα ατόμων έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος καλλυντικών και πετούσε προϊόντα προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Σε άλλο περιστατικό, άτομα εισέβαλαν σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών και εκτόξευαν κινητά τηλέφωνα προς τον κόσμο που βρισκόταν έξω από αυτό.

Φωτιές, βανδαλισμοί και συγκρούσεις με την αστυνομία

Η ένταση επεκτάθηκε και στους γύρω δρόμους της République, όπου το μνημείο της πλατείας καλύφθηκε με συνθήματα, ενώ άγνωστοι ξήλωσαν πλάκες από το πλακόστρωτο.

Σε κοντινό σούπερ μάρκετ, νεαροί αφαίρεσαν μπουκάλια αλκοόλ και κουτάκια αναψυκτικών, τα οποία στη συνέχεια πέταξαν προς τους αστυνομικούς. Οι εικόνες από το Παρίσι αποτυπώνουν το εύρος των ζημιών, με καταστήματα να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και εμπορεύματα να έχουν διασκορπιστεί στους δρόμους.

Λεηλασίες και στην Hermès στη Μασσαλία

Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα. Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ομάδες ατόμων προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και κατάστημα της πολυτελούς μάρκας Hermès.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης κοσμηματοπωλεία, καταστήματα ένδυσης, καλλυντικών και οικιακών συσκευών. Ζημιές καταγράφηκαν ακόμη και σε αρτοποιεία, γεγονός που δείχνει ότι οι επιθέσεις επεκτάθηκαν πέρα από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα υψηλής αξίας.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα υποδημάτων, ενώ οι καταστροφές σε εμπορικούς δρόμους της πόλης ήταν εκτεταμένες.

Ζημιές και σε Λιλ και Νίκαια

Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Στη Λιλ, λεηλατήθηκε κατάστημα της Apple στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρνό Ντελάντ.

Στη Νίκαια, ομάδες ατόμων επιτέθηκαν σε καταστήματα αθλητικών ειδών και σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών, αφαιρώντας εμπορεύματα και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι εικόνες από τις διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας αποτυπώνουν την έκταση των επεισοδίων, με εμπορικές επιχειρήσεις, πολυτελείς οίκους και καταστήματα καθημερινών ειδών να βρίσκονται αντιμέτωπα με λεηλασίες και βανδαλισμούς.