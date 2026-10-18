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Μια μέρα αφιερωμένη στη μαγεία του σινεμά επιστρέφει, δίνοντας σε όλους την τέλεια αφορμή να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητα και να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στη μεγάλη οθόνη. Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά μάς προσκαλεί ξανά στις σκοτεινές αίθουσες, με ενιαίο εισιτήριο μόλις 3€ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές, σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.

Είτε έχεις ήδη ξεχωρίσει την ταινία που θέλεις να δεις είτε αναζητάς την επόμενη κινηματογραφική σου έκπληξη, η μέρα αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία για μια έξοδο με φίλους, ένα αυθόρμητο ραντεβού ή ακόμη και για δύο συνεχόμενες προβολές. Γιατί, τελικά, το μόνο που χρειάζεται είναι καλή παρέα, ποπ κορν και διάθεση για σινεμά!

«Γιορτή του Σινεμά»: Οι ταινίες που θα προβληθούν

Γιορτή του Σινεμά

  1. Αναγέννηση
  2. Γάτες στο Μουσείο 2
  3. Έτσι Ξαφνικά
  4. Η Σκιά του Πατέρα μου
  5. Θυσία
  6. Σεξ και Αίμα
  7. Σιωπηλή Φίλη
  8. Avengers End Game
  9. Clayface
  10. Coyote Vs Acme
  11. Digger
  12. Ξεχασμένο Νησί
  13. Στην Καρδιά του Κτήνους
  14. Insidious Out of the Further
  15. Minions & Monsters
  16. Mpoioyna
  17. Οδύσσεα
  18. Άλλη Μαμά
  19. Paw Patrol the Dino Movie
  20. Resident Evil
  21. Λογική και Ευαισθησία
  22. Street Fighter
  23. Tad and the Magic Lamp
  24. Terato-Mia
  25. The Social Reckoning
  26. Toy Story 5
  27. Βαϊάνα
  28. Η Βαλίτσα
  29. Verity
  30. Η Πτώση της Φάλαινας
  31. Wicker

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