Μια μέρα αφιερωμένη στη μαγεία του σινεμά επιστρέφει, δίνοντας σε όλους την τέλεια αφορμή να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητα και να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στη μεγάλη οθόνη. Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά μάς προσκαλεί ξανά στις σκοτεινές αίθουσες, με ενιαίο εισιτήριο μόλις 3€ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές, σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.

Είτε έχεις ήδη ξεχωρίσει την ταινία που θέλεις να δεις είτε αναζητάς την επόμενη κινηματογραφική σου έκπληξη, η μέρα αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία για μια έξοδο με φίλους, ένα αυθόρμητο ραντεβού ή ακόμη και για δύο συνεχόμενες προβολές. Γιατί, τελικά, το μόνο που χρειάζεται είναι καλή παρέα, ποπ κορν και διάθεση για σινεμά!

«Γιορτή του Σινεμά»: Οι ταινίες που θα προβληθούν

Αναγέννηση Γάτες στο Μουσείο 2 Έτσι Ξαφνικά Η Σκιά του Πατέρα μου Θυσία Σεξ και Αίμα Σιωπηλή Φίλη Avengers End Game Clayface Coyote Vs Acme Digger Ξεχασμένο Νησί Στην Καρδιά του Κτήνους Insidious Out of the Further Minions & Monsters Mpoioyna Οδύσσεα Άλλη Μαμά Paw Patrol the Dino Movie Resident Evil Λογική και Ευαισθησία Street Fighter Tad and the Magic Lamp Terato-Mia The Social Reckoning Toy Story 5 Βαϊάνα Η Βαλίτσα Verity Η Πτώση της Φάλαινας Wicker

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