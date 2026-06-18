Μια απίστευτη υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης με λεία που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Θύμα της σπείρας έπεσε μια 85χρονη γυναίκα, από την οποία οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν 200 χρυσές λίρες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «επιβλαβούς διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος».

Οι απατεώνες υποκρίθηκαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και ζήτησαν από την ηλικιωμένη να τους παραδώσει τις χρυσές λίρες, με το πρόσχημα ότι η διακοπή του ρεύματος θα προκαλέσει «ρευστοποίηση στο μέταλλο», κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Η 85χρονη γυναίκα έβγαλε από το σπίτι και τους παρέδωσε τις λίρες, καθώς την έπεισαν ότι οι συνέπειες από την υποτιθέμενη διακοπή ρεύματος που θα έκαναν, θα ήταν ολέθριες και θα τις κατέστρεφαν.

Για καλή της τύχη η άμεση επέμβαση του «ελληνικού FBI» οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του αρχηγού του κυκλώματος, βάζοντας τέλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το «στρατηγείο» της σπείρας στα δυτικά προάστια

Η οργάνωση λειτουργούσε με άκρως επαγγελματικό τρόπο, έχοντας μάλιστα στήσει το δικό της επιχειρησιακό «τηλεφωνικό κέντρο» μέσα σε καταυλισμό στα δυτικά προάστια. Η κομπίνα εξελισσόταν σε δύο βασικά στάδια:

Το παραπλανητικό τηλεφώνημα: Ο δράστης καλούσε στο τηλέφωνο το υποψήφιο θύμα και παρουσιαζόταν ψευδώς ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δράστης καλούσε στο τηλέφωνο το υποψήφιο θύμα και παρουσιαζόταν ψευδώς ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Η τρομοκράτηση του θύματος: Ισχυριζόταν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος διακοπής του ρεύματος ή σοβαρής βλάβης στην ηλεκτροδότηση του χώρου. Με αυτό το πρόσχημα, έπειθε τους ηλικιωμένους ότι τα πολύτιμα αντικείμενά τους, όπως μετρητά, χαρτονομίσματα και χρυσός, κινδυνεύουν και πρέπει να απομακρυνθούν ή να του παραδοθούν για «προστασία».

Στην περίπτωση της 85χρονης, το σχέδιο λειτούργησε απόλυτα, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να παραδώσει το μυθικό ποσό των 200 χρυσών λιρών, που κρατούσε στο σπίτι της, πιστεύοντας τις δικαιολογίες του «μαϊμού» τεχνικού. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.