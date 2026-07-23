Στα χέρια των Aρχών στη Ρόδο βρίσκεται ένας 71χρονος ημεδαπός μελισσοκόμος, ο οποίος εντοπίστηκε να χρησιμοποιεί καπνιστήρι εντός της δασικής έκτασης της Κυμισάλας, στη Μονόλιθο. Η επικίνδυνη αυτή ενέργεια σημειώθηκε σε ημέρα κατά την οποία το νησί βρισκόταν σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το χρονικό της επέμβασης και οι κυρώσεις

Η κινητοποίηση των ανακριτικών αρχών ήταν άμεση. Το αρμόδιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ Δωδεκανήσου ενημερώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23 Ιουλίου) για τη δραστηριότητα του μελισσοκόμου στο σημείο όπου διατηρεί κυψέλες. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζει ότι οι περιπολίες και οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι η πρόληψη και η αποτροπή ενεργειών που, υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες, μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Τα επίσημα στοιχεία για πρόστιμα και συλλήψεις

Τα στατιστικά δεδομένα της Πυροσβεστικής αποτυπώνουν την αυστηρότητα των ελέγχων από την αρχή του έτους έως και τις 23 Ιουλίου:

Διοικητικά πρόστιμα: 598 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 838.540,30 ευρώ.

Συλλήψεις (Αυτόφωρο): 215 συνολικά, εκ των οποίων οι 189 αφορούν εμπρησμό από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση.

Υπενθύμιση Πυροσβεστικού Σώματος: Η πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια. Απαιτείται αυστηρή προσήλωση στα μέτρα ασφαλείας και πλήρης αποχή από εργασίες που παράγουν σπινθήρες, ειδικά τις ημέρες αυξημένου κινδύνου.