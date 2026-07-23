Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Σύρου η είδηση του θανάτου μιας 41χρονης γυναίκας, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μαχαιρωμένη.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, το θύμα εντοπίστηκε με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της Άνω Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», από αστυνομικές πηγές, το θύμα επισκέφθηκε σπίτι στην Άνω Σύρου, μέσα στο οποίο είχε έντονο διαπληκτισμό με μία άλλη γυναίκα επίσης 41 ετών, ενώ στη συνέχεια της επιτέθηκε. Στο επεισόδιο παρενέβη ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να κάρφωσε μαχαίρι στην πλάτη του θύματος.

Στη συνέχεια η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και κατέληξε.

Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν εντατικές έρευνες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου που θεωρείται εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη ενημέρωση, καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: cyclades24.gr