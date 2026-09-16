Νέα στοιχεία εξετάζονται αναφορικά με τις επαφές της Ιωάννας Γάκα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χειρίστηκε την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, που εξελίχθηκε σε τραγωδία, με αποτέλεσμα ο 54χρονος τραγουδιστής να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, η Γάκα φέρεται να έστειλε την επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, που ανακτήθηκε από το κινητό της, αφού την διέγραψε πριν πάει για κατάθεση στο Α.Τ. Κυψέλης, σε ένα πρόσωπο που παρουσιάζεται ως «γιατρός – υπνωτιστής». Το επίμαχο φωτογραφικό ντοκουμέντο εστάλη την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και εικονιζόταν με τα μάτια κλειστά και φλεβοκαθετήρα στο χέρι.

Η φωτογραφία ανακτήθηκε από ψηφιακά πειστήρια, παρότι είχε διαγραφεί. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ, απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου και οι ερευνητές εξετάζουν αν είχε χάσει τις αισθήσεις του ή αν είχε ήδη καταλήξει τη στιγμή της λήψης.

Έτσι, στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και ο «γιατρός – υπνωτιστής», καθώς οι Αρχές πρέπει να εξακριβώσουν αν είναι ο άνθρωπος που έλαβε την φωτογραφία από την Ιωάννα Γάκα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σοβαρά είναι το συγκεκριμένο άτομο να έχει διαδραματίσει ρόλο και σε προγενέστερο στάδιο της υπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες εστιάζουν στο εάν ο εν λόγω «γιατρός – υπνωτιστής» ήταν ο άνθρωπος που έφερε αρχικά σε επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη Γάκα.

Υπενθυμίζεται ότι το ζεύγος των γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους προφυλακιστέοι, για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ήρθε σε μία στιγμή κατά την οποία η δικογραφία έχει εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα κινητά τηλέφωνα και τις καταθέσεις προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.