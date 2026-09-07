Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στη διασταύρωση των οδών Ηροδότου και Σαχτούρη, στην έξοδο της πόλης των Σερρών. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, με τον οδηγό του δικύκλου να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία παρείχε και το ιατρικό προσωπικό ιδιωτικής ιατρικής μονάδας που βρίσκεται στην περιοχή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως τα τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο οδικό σημείο είναι συχνό φαινόμενο, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ανησυχία τους για την ασφάλεια του δρόμου.