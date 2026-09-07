Η παρουσία του επιβλητικού superyacht «TRIUMPH», μήκους 65 μέτρων και αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δυναμική του Ιονίου ως πόλου έλξης για την παγκόσμια ελίτ.

Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης υπογραμμίζει τη δυναμική της Λευκάδας και τονίζει τη σημασία της διατήρησης της αριστείας, της ασφάλειας και της υψηλής κατάρτισης των ελληνικών πληρωμάτων.

Βίντεο με το superyacht «TRIUMPH» στη Λευκάδα:

Η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

«Η παρουσία του επιβλητικού superyacht “TRIUMPH”, μήκους 65 μέτρων και αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δυναμική του Ιονίου ως πόλου έλξης για την παγκόσμια ελίτ.

Η επιλογή των ελληνικών θαλασσών από Βρετανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία αναδεικνύει το μοναδικό φυσικό πλούτο της Λευκάδας και των νησιών μας, κατατάσσοντας την Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς για τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., παραμένω προσηλωμένος στη διατήρηση της αριστείας, της ασφάλειας και της επαγγελματικής κατάρτισης των ελληνικών πληρωμάτων, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που κρατούν τη χώρα μας στην κορυφή του παγκόσμιου yachting»