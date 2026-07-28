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Σβήστηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών, το βράδυ της Δευτέρας 27/7, στην Αιτωλοακαρνανία.
Η επιχείρηση βρίσκεται στην περιοχή του Παναιτωλίου, στο ύψος της Ερμίτσας και κοντά στην εθνική οδό Αγρινίου–Αντιρρίου.
Βίντεο από την φωτιά:
Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα.
#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
Από την πυρκαγιά η επιχείρηση επεξεργασίας ελιών, φαίνεται να έχει υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές.